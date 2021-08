Truy nã gã chồng chém vợ thương tích 42% rồi bỏ trốn

Dân trí Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) vừa ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Thắng - đối tượng dùng dao rạch nhiều nhát lên mặt vợ khiến cộng đồng mạng phẫn nộ vào đầu tháng 7/2021.

Thượng tá Đặng Đình Tại, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc vừa ký quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Thắng (SN 1980, trú ở khu phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn). Thắng là gã chồng đã dùng dao chém nhiều nhát lên mặt vợ tại xưởng may, khiến nạn nhân bị tổn hại 42% sức khỏe.

Chị L. bị chồng dùng dao đâm, rạch nhiều nhát lên mặt, tổn hại 42% sức khỏe.

Trước đó, vào khoảng 21h35 phút ngày 7/7/2021, Nguyễn Văn Thắng đã dùng dao đâm, rạch nhiều nhát lên mặt vợ mình là chị Trịnh Thị Hoa L. (SN 1988, thôn Ngọc Trì, xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc) tại xưởng may ở thôn Ngọc Trì. Hậu quả, chị L. bị tổn hại 42% sức khỏe.

Ngày 30/7, Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng về tội "Cố ý gây thương tích". Tuy nhiên, Thắng đã bỏ trốn khỏi địa phương vào ngày 24/7.

Công an huyện Hậu Lộc đề nghị, nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thắng, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hậu Lộc.

Như Dân trí đã thông tin, một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một người phụ nữ bị chồng dùng dao đâm, rạch nhiều nhát lên mặt được chia sẻ lên mạng xã hội khiến dư luận không khỏi phẫn nộ.

Nạn nhân được xác định là chị T.T.H.L. (SN 1988), trú tại xã Đại Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa. Đối tượng ra tay với chị L. là Nguyễn Văn Thắng - chồng chị.

Vào ngày 7/7, chị L. tới xưởng may của chị gái mình tại xã Đại Lộc để làm việc. Tới chiều cùng ngày, Thắng gọi điện yêu cầu chị L. về nhà sớm. Nhưng do hàng nhiều phải làm gấp giao cho khách nên chị L. phải ở lại tăng ca.

Khoảng 21h30 cùng ngày, khi chị L. đang làm việc tại xưởng, Thắng bất ngờ xông tới, rút dao trong người ra chém, đâm vợ mình.

Bị hành hung, chị L. chỉ van xin và dùng 2 tay ôm chặt lấy cổ mình nhưng tên này vẫn không buông tha. Cho đến khi chị L. gục xuống, gã chồng mới rời khỏi hiện trường, còn chị L. được người thân đưa tới bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung cấp cứu và điều trị.

Bình Minh