Bắt nghi phạm đâm chết 1 công an xã

Đồng Nai:

Ngày 17/1, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đã bắt được đối tượng Đỗ Duy Ân (sinh năm 1990, trú tại ấp 3, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), nghi can đã đâm tử vong ông Dương Văn Đạo (sinh năm 1982, trú tại ấp 4, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch), công an viên xã Long Thọ.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 23h ngày 16/1, Công an xã Long Thọ nhận được tin báo của người dân cho biết, tại khu vực ấp 4, xã Long Thọ xảy ra vụ việc đánh nhau nên đã cử lực lượng đến giải quyết. Khi tới hiện trường thì phát hiện ông Đạo nằm gục do bị đâm ở ngực.

Lúc này, lực lượng công an và người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, theo người nhà nạn nhân, ông Đạo đã tử vong ngay sau đó tại bệnh viện do vết thương quá nặng.

Xác minh ban đầu, công an nhận định nghi can đâm ông Đạo là Đỗ Duy Ân. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. Theo công an, nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ việc được cho là do ba mẹ Ân sống không hạnh phúc, luôn gây gổ làm mất an ninh trật tự. Ông Đạo là công an viên của xã nên đã nhiều lần nhắc nhở.

Chính vì vậy, mẹ của Ân cho rằng ông Đạo xúi bẩy hai người ly hôn rồi đem kể cho con nghe. Từ đây, Ân mang lòng căm tức với ông Đạo.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc, Ân cũng đã nhiều lần mang theo dao, kéo tìm ông Đạo để gây sự.

Hiện công an xã Long Thọ đã bàn giao nghi phạm cho công an huyện Long Thành xử lý.



Vĩnh Thủy