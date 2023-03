Truy bắt kẻ nổ súng liên tiếp vào nhà dân ở Hải Dương

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng gần 2h ngày 27/2, tại một nhà dân ở phố Bắc Sơn (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, một đối tượng đã nổ súng liên tiếp vào ngôi nhà nói trên. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn hô lớn "mày liệu hồn đấy nhé...". Những phát đạn đã làm thủng nhiều lớp cửa, xuyên thủng đầu xe máy, để lại chi chít lỗ trên tường trong nhà.

Camera an ninh ghi lại cảnh đối tượng nổ súng liên tiếp vào nhà dân.

Những phát đạn đã xuyên thủng khung cửa bằng nhôm (Ảnh: H.A.).

Nhiều lớp cửa bị thủng (Ảnh: H.A.).

Thời điểm xảy ra sự việc, vợ chồng chủ nhà đi vắng, trong nhà có 6 người chủ yếu là trẻ con, rất may không có ai bị thương. Gia đình nạn nhân đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hải Dương đã cử đội nghiệp vụ vào cuộc để xác minh, điều tra. Hiện Công an TP Hải Dương đang phối hợp với Phòng Hình sự Công an tỉnh Hải Dương tổ chức truy tìm đối tượng gây ra vụ nổ súng nói trên.

Xe máy dựng trong nhà cũng dính đạn (Ảnh: H.A.).

Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng đã có chỉ đạo cơ quan điều tra tập trung đấu tranh, làm rõ hành vi có tính manh động, gây dư luận xấu.