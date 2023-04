Trường "Cò" dựa hơi vợ để cưỡng đoạt tài sản

Ngày 27/4, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh này vừa phá chuyên án 423T, bắt giữ đối tượng Tống Quang Trường (biệt danh Trường "Cò", SN 1981, ở phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Tống Quang Trường đã lợi dụng có vợ là Trương Thị Lan (SN 1981) làm Tổng đại lý xổ số kiến thiết Điện Biên tại huyện Tuần Giáo để gây sức ép với các đại lý bán xổ số, lô tô.

Tống Quang Trường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Hàng tháng các đại lý phải nộp cho Trường một khoản tiền nhất định ngoài tiền doanh thu vé số, lô tô do Nhà nước phát hành. Đại lý nào không nộp Trường đe dọa sẽ cắt hợp đồng với công ty xổ số, không cho tiếp tục hoạt động.

Ngoài ra, Trường còn có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức nhận lô, đề trái pháp luật.

Xét thấy đối tượng Tống Quang Trường có hoạt động phạm tội Cưỡng đoạt tài sản có tính chất phức tạp, vào lúc 18h ngày 22/4, Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Tống Quang Trường tại nhà riêng của đối tượng.

Tại cơ quan công an, Trường khai nhận đã cưỡng đoạt của chị Hà Thị Thoa (SN 1991, ở huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên) số tiền 150 triệu đồng; ngoài ra còn cưỡng đoạt tiền của nhiều người khác. Số tiền đã chiếm đoạt của các nạn nhân, Trường gửi vào tài khoản mang tên Nguyễn Thị Loan.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.