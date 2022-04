Trùm tín dụng đen Quân "Trọc" cùng đàn em bị khởi tố

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội - cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng trong ổ nhóm tín dụng đen do Thạch Anh Quân (SN 1976), trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội, cầm đầu về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Thạch Anh Quân, Thạch Thế Nghĩa (SN 1982, em ruột Quân "Trọc"), Lưu Tiến Huy (SN 1991, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Phạm Văn Mạnh (SN 1998, trú tại Ba Đình, Hà Nội).

Thạch Anh Quân (trái) và Lưu Tiến Huy (Ảnh: Công an Hà Nội).

Trong số các đối tượng bị khởi tố, ba đối tượng Thạch Anh Quân, Lưu Tiến Huy và Phạm Văn Mạnh bị bắt tạm giam. Riêng Thạch Thế Nghĩa bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 29/3, cảnh sát bắt giữ Quân "Trọc" cùng đàn em, thu giữ nhiều giấy tờ, sổ sách, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi của ổ nhóm này.

Theo cơ quan điều tra, Thạch Anh Quân hoạt động cho vay lãi từ năm 2010. Năm 2011, Quân bị tổ công tác 141 bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau khi thụ án 15 tháng tù, Quân cùng với em ruột là Thạch Thế Nghĩa và đàn em là các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự hoạt động cho vay lãi nặng.

Mọi hoạt động cho vay lãi của ổ nhóm này đều do Thạch Anh Quân điều hành. Lưu Tiến Huy và Phạm Văn Mạnh được Quân trả lương 6 triệu đồng/tháng và nuôi ăn. Khi có khách gọi cho Quân để hỏi vay tiền, Quân sẽ thẩm định và chỉ đạo Huy cầm tiền mặt về đưa cho khách vay.

Huy và Mạnh sử dụng các số điện thoại riêng do Quân cung cấp với nhiệm vụ chỉ dùng để giao dịch với khách, thúc giục khách vay trả nợ, đe dọa khách chậm trả tiền và báo cáo với tiến độ công việc với Quân hàng ngày. Khách vay sẽ chuyển tiền lãi, gốc vào tài khoản ngân hàng của Thạch Thế Nghĩa hoặc trực tiếp đến cửa hàng 37 Hàng Than để đưa tiền mặt cho Huy, Mạnh.

Khách hàng vay tiền của ổ nhóm này không phải làm giấy tờ vay nhưng phải là những người quen biết với Quân, có địa chỉ nhà rõ ràng hoặc do người quen giới thiệu.

Quân "Trọc" quy định hình thức vay bốc bát họ 10 ăn 8 và vay lãi ngày từ 1.000-10.000 đồng/triệu đồng/ngày. Số tiền khách có thể vay rất đa dạng, từ một vài triệu đến hàng trăm triệu đồng, hàng tỷ đồng.

Đối với khách vay số tiền ít thì lãi suất cao, vay với số tiền lớn thì lãi suất nhỏ hơn và tùy vào khả năng thanh toán của khách. Các khách vay trả tiền hàng ngày sẽ được Huy, Mạnh ghi chép lại và chụp ảnh gửi trước cho Quân duyệt. Thạch Thế Nghĩa phụ trách đối với các khách vay chuyển khoản để nhận tiền của số khách này, ghi chép lại để chuyển cho Huy, Mạnh tổng hợp hàng ngày.

Cảnh sát xác định, trước khi bị bắt giữ, nhóm của Thạch Anh Quân cho khoảng 100 khách vay với tổng số tiền vay khoảng 10 tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, ổ nhóm này hưởng lợi bất chính từ hoạt động "tín dụng đen" với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.