"Trùm" ma túy Nguyễn Văn Hải tử vong trong trại giam

Ngày 3/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Vinh (57 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại tòa, bị cáo Vinh thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Vinh nói mình phạm tội một phần do bị lôi kéo, đã khai ra người thuê vận chuyển ma túy.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Vinh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, với số lượng ma túy vận chuyển lớn, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Vinh lĩnh án tử hình (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, tối 4/6/2022, Bộ Công an bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh vận chuyển khối lượng lớn ma túy. Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện, thu giữ 6 bao tải chứa gần 100kg ma túy.

Từ lời khai của Nguyễn Thành Vinh, cảnh sát mở rộng điều tra, sáng hôm sau, nhà chức trách bắt khẩn cấp Trần Văn Hải và thu giữ gần 9kg ma túy.

Hồ sơ vụ án thể hiện Vinh và Hải là bạn tù. Khi ra tù, cả 2 trở về địa phương, thường xuyên liên lạc với nhau. Ngày 2/6/2022, Hải gọi điện thoại cho Vinh, nói Vinh thuê xe đến chở Hải đi công việc.

Sau khi thuê xe, Vinh đến quận 4 đón Hải và một người tên Lâm (không rõ lai lịch). Lúc này, Hải đưa cho Vinh 5 triệu đồng và nói đây là tiền công trả trước cho Vinh để lái xe chở Lâm đi An Giang lấy "hàng" về cho Hải. Đồng thời, Hải hứa sau khi xong việc sẽ trả thêm cho Vinh 20 triệu đồng.

Rạng sáng 3/6/2022, Vinh và Lâm đến khu vực Bệnh viện Đa khoa Tân Châu thuộc thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang. Rạng sáng hôm sau, Vinh chở Lâm quay lại thị xã Tân Châu (An Giang), đến công viên ven sông Châu Đốc.

Cả hai chờ một lúc thì có 2 người đàn ông (không rõ lai lịch) đến gặp Lâm. Sau khi trao đổi xong, 2 người đàn ông mang 6 bao tải chứa ma túy bỏ vào cốp xe để Lâm và Vinh chở về quận 4, TPHCM, giao cho người của Hải nhưng không ai tới nhận.

Tối cùng ngày, Hải yêu cầu Vinh chở ma túy về lại chung cư cho Hải. Khi Vinh đang đi giao hàng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Ngày 11/1, Trần Văn Hải chết tại Bệnh viện Chí Hòa thuộc Trại giam Chí Hòa. Theo kết luận, nguyên nhân Hải tử vong là suy hô hấp, suy dinh dưỡng - di chứng nhồi máu tăng huyết áp...

Do Hải chết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.