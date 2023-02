Trọng án tại số 22 Láng Hạ và tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

Đêm 15/9/2022, mạng xã hội xôn xao, dậy sóng về một vụ án, xảy ra ngay tại vỉa hè phố Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.

Những hình ảnh về hiện trường vụ việc nhanh chóng được lan truyền bởi cộng đồng mạng. Nạn nhân là một nam thanh niên nằm ngửa, bất động trên vỉa hè, máu chảy thấm đẫm áo ở vùng ngực.

Giết tình địch, bắt cóc bạn gái cũ

Tin báo về vụ án được Công an phường Láng Hạ tiếp nhận. Khi cảnh sát tới hiện trường, nạn nhân đang được lực lượng y tế sơ cứu trong tình trạng nguy kịch. Dù được đưa đến bệnh viện gần như ngay lập tức, nhưng nhát đâm quá hiểm đã khiến nam thanh niên xấu số không qua khỏi. Danh tính người tử vong là anh H.T.

Xác định đây là một vụ trọng án, 3 đơn vị gồm Công an phường Láng Hạ, Công an quận Đống Đa và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng lúc vào cuộc điều tra, làm rõ.

Hiện trường vụ án (Ảnh: B.V.).

Khu vực xung quanh số 22 phố Láng Hạ - nơi xảy ra án mạng, được phong tỏa. Các trinh sát đồng loạt tỏa đi nhiều mũi để thu thập thông tin. Những dữ liệu đầu tiên xuất phát từ camera giám sát của một ngôi nhà, đã cung cấp toàn bộ diễn biến vụ án mạng.

Theo đó, trong khoảng chưa đến 30 giây, một chiếc taxi ép đầu, chặn chiếc xe máy do anh T. điều khiển, đang chở theo một cô gái. Sau đó, một nam thanh niên bước xuống từ ô tô, dùng dao đâm thẳng vào ngực anh T., rồi kéo cô gái lên taxi, rời đi.

Vụ án lúc này dường như nhân đôi sự phức tạp, nghiêm trọng, khi đối tượng gây án đã khống chế và bắt giữ thêm một người khác. Do anh T. đã tử vong, lực lượng chức năng phải tự lật lại từng mối quan hệ xoay quanh nạn nhân.

Qua đó, các trinh sát xác định được danh tính cô gái bị nghi phạm bắt đi, đó là chị N.T.T. (28 tuổi, quê Yên Bái). Cô gái này với nạn nhân đang ở trong một mối quan hệ tình cảm chớm nở. Tiếp tục "truy vết" thông tin về chị T., công an phát hiện cô gái từng yêu đương với một người tên Lê Văn Thức (30 tuổi, quê Lạng Sơn).

Với dữ liệu hiện trường và thông tin thu thập được, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân vụ án có thể bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm.

Tình thế "ngàn cân treo sợi tóc"

"Bài toán" đặt ra với cơ quan điều tra lúc này là nhanh chóng truy bắt, khống chế đối tượng gây án, nhưng phải đảm bảo sự an toàn của cô gái đang bị bắt cóc.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy chiếc taxi chở nghi phạm gây án có biển kiểm soát ở Thái Nguyên. Điều này trùng khớp với thông tin thu thập được trước đó là chị T. từng có thời gian chung sống với bạn trai cũ tại địa phương này.

Một tổ công tác gồm 8 cán bộ dày dặn kinh nghiệm của Công an quận Đống Đa, Công an TP Hà Nội được cử đi Thái Nguyên. Đồng thời, các trinh sát bắt đầu truy vết chiếc taxi.

Chiếc taxi chặn đầu xe máy nạn nhân (Ảnh: B.V.).

Khi đó, chiếc taxi có điểm dừng tại cầu Gia Bẩy, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên. Lực lượng Công an TP Thái Nguyên và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên được tổ công tác liên hệ để hỗ trợ, phối hợp truy bắt đối tượng gây án, giải cứu con tin.

Tại cầu Gia Bẩy, dưới lớp hóa trang, lực lượng chức năng phát hiện Thức đã ép chị T. xuống xe. Đối tượng sau đó gọi điện cho một người thân.

Hành động này của Thức đã nằm trong tính toán của lực lượng điều tra. Tổ công tác biết được người Thức liên lạc là anh rể và chị gái đối tượng. Trong cuộc điện thoại, Thức kể lại hành vi của bản thân và đề nghị được 2 người thân đến đón.

Kẻ thủ ác không ngờ rằng, cảnh sát đã đi trước hắn ta một bước, khi bí mật liên hệ với anh rể và chị gái Thức để thuyết phục, yêu cầu họ phối hợp.

Trong kí ức của một cán bộ tổ công tác, Thức khi đó ở trong tình trạng tâm lý bất ổn, có phần "điên". Hắn ta bắt bạn gái cũ quỳ gối, trên tay lăm lăm con dao, nhiều lần có hành động như muốn sát hại "con tin".

Miêu tả lại khoảnh khắc lúc đó, cán bộ điều tra sử dụng cụm từ "ngàn cân treo sợi tóc".

(Còn tiếp).