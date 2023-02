Trốn ở chuồng heo để hút ma túy

Ngày 13/2, Công an thị xã Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đang tạm giữ Lê Văn Bình (41 tuổi, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn) và Phạm Tuấn Sơn (35 tuổi, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bình và Sơn bị bắt cùng tang vật (Ảnh: CACC).

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/2, tổ công tác của Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp với Công an phường Hoài Đức tuần tra địa bàn khu phố Bình Chương. Qua kiểm tra hành chính tại nhà Bình, công an phát hiện Bình và Sơn đang sử dụng trái phép chất ma túy tại chuồng heo phía sau nhà.

Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy và một ít chất methamphetamine còn dính trong ống hút của dụng cụ. Cả 2 đối tượng khai nhận cùng nhau mua ma túy về sử dụng.