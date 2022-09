Trộm hơn nửa tỷ đồng đem về gửi ngân hàng

Ngày 8/9, thông tin từ Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An), đơn vị đang tạm giữ hình sự Phạm Huy Hoàng (SN 1996, trú phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) để làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Đối tượng Phạm Huy Hoàng tại cơ quan điều tra (Ảnh: Đức Vũ).

Trước đó, cơ quan công an nhận được trình báo của chủ cửa hàng thuốc tây trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập, cạy tủ lấy đi một lượng lớn tiền mặt cùng vàng trang sức, vàng miếng trị giá 520 triệu đồng.

Số tài sản nói trên mất vào khoảng thời gian nào chủ nhà không xác định được do không kiểm tra tủ thường xuyên.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng lợi dụng sơ hở của chủ nhà, tên trộm trèo từ cây lộc vừng lên tầng 2, đột nhập qua đường cửa sổ rồi xuống tầng 1 để cạy tủ trộm tài sản.

Tang vật công an thu giữ khi thực hiện khám xét nơi ở của Phạm Huy Hoàng (Ảnh: Đức Vũ).

Sau nhiều ngày điều tra, khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, củng cố chứng cứ, chiều 5/9, Công an thị xã Thái Hòa bắt giữ Phạm Huy Hoàng. Khám xét nơi ở của Hoàng, công an thu giữ 2,9 cây vàng (trị giá khoảng 150 triệu đồng), 9 triệu đồng tiền mặt và 3 thẻ ATM.

Bước đầu Hoàng thừa nhận đã thực hiện vụ đột nhập, trộm cắp tài sản ở hiệu thuốc tây nói trên. Số tiền mặt sau khi trộm được, Hoàng gửi 240 triệu vào các tài khoản ngân hàng để cất giữ.

Theo thông tin công an cung cấp, Phạm Huy Hoàng có một tiền án liên quan đến ma túy. Hiện Công an thị xã Thái Hòa đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.