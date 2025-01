Triệu tập nhân viên xe buýt đánh tài xế công nghệ ở TPHCM

Ngày 8/1, Công an quận 3 triệu tập Võ Tấn An (1987, ngụ Đồng Nai) lên làm việc để lấy lời khai, điều tra nguyên nhân đánh tài xế công nghệ trên đường Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu.

Theo cảnh sát, An là nhân viên xe buýt số 30 (tuyến Chợ Tân Hương - Đại học Quốc Gia). Trưa 7/1, An cầm gậy đánh vào tay của anh N.B.T. (SN 1989, tài xế công nghệ) gần giao lộ Điện Biên Phủ - Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Võ Tấn An bị cảnh sát triệu tập (Ảnh: Thuận Thiên).

Vụ việc khiến An và anh T. giằng co, vật lộn trên đường và được người dân xung quanh can ngăn.

Lúc này, nhân viên xe buýt cầm gậy rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai.

"Lúc đó trên đường xe cộ rất đông, tôi di chuyển chậm. Tài xế xe buýt bóp còi hoài, nhưng tôi vẫn chạy từ từ. Khi gần đến đèn đỏ, phụ xe buýt cầm gậy sắt đánh vào tay tôi và chửi bới", tài xế công nghệ chia sẻ.

Nhận tin báo, Công an phường Võ Thị Sáu nhanh chóng có mặt, đưa những người liên quan về trụ sở lấy lời khai. Cảnh sát cũng trích xuất hình ảnh từ camera hành trình của xe buýt và xung quanh tuyến đường để điều tra, làm rõ vụ việc.