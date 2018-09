Triệt phá sòng bạc “khủng” trong quán cà phê

Quảng Nam:

Theo thông tin từ Công an Quảng Nam, chiều ngày 30/8, lực lượng công an đã đột nhập từ khu nhà phía sau quán cà phê Cường Cúc (thôn Phú Dương, xã Quế Thuận, Quế Sơn) do Bùi Thị Cúc (SN 1980) làm chủ.

Đối tượng Bùi Thị Cúc

Đối tượng Nguyễn Vũ Hải

Tại đây, lực lượng công an đã phát hiện và bắt quả tang 42 đối tượng đang sát phạt thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc dĩa. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ hơn 500 triệu đồng, 12 xe máy, 2 ô tô, 70 ĐTDĐ, 1 tấm bạc in tỷ lệ cá cược và một số tài liệu đồ vật có liên quan.

Qua đấu tranh tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ đầu tháng 8/2018, Bùi Thị Cúc rủ Nguyễn Vũ Hải (SN 1978; trú thôn Lãnh Thượng 2, thị trấn Đông Phú, Quế Sơn) tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc dĩa tại khu vực nhà của Cúc phía sau quán cà phê Cường Cúc.

Tang vật vụ án

Cả hai thỏa thuận tỷ lệ ăn, chia và phân công nhiệm vụ Hải có nhiệm vụ trông coi sòng bạc, còn Cúc là người đứng ra tổ chức, thu tiền xâu, chuẩn bị địa điểm, công cụ, phương tiện để tổ chức đánh bạc.

Hàng ngày từ khoảng 13-20h, Cúc và Hải tổ chức cho từ 20-40 con bạc tham gia với số tiền cá cược mỗi ván từ 10-40 triệu đồng. Cúc thu tiền xâu mỗi lượt người tham gia 100 nghìn đồng với số tiền trung bình khoảng 8-10 triệu đồng/ngày; sau mỗi ngày, Cúc tổng hợp và chia lại cho Hải theo tỷ lệ đã thỏa thuận.

Theo lực lượng công an, quá trình xâm nhập sâu vào quán cà phê Cường Cúc, các trinh sát thu thập được nhiều thông tin, tài liệu về đối tượng, phương thức, thủ đoạn hoạt động và lên sơ đồ, đề xuất chiến thuật triệt phá.

Đây là địa điểm rộng bao gồm sân vườn bán cà phê (chủ yếu phục vụ cho các con bạc) có cổng ra vào được bố trí đối tượng bảo vệ, thường xuyên khóa; 1 khu nhà rộng, kiên cố được bố trí khóa trong, khóa ngoài và có đối tượng canh giữ để kiểm soát người ra vào, đề phòng lực lượng chức năng.

Hiện lực lượng Công an Quảng Nam đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

C.Bính