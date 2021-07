Triệt phá sới bạc tại huyện biên giới đang có nhiều ca mắc Covid-19

Dân trí Bất chấp số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện An Phú (An Giang) đang diễn biến phức tạp, hàng chục đối tượng ở huyện biên giới này vẫn tụ tập đánh bạc gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trao đổi với PV Dân trí, Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, đơn vị vừa triển khai lực lượng triệt phá thành công một sới bạc trên địa bàn.

Trước đó, qua tin báo của nhân dân cùng với các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13h30 ngày 1/7, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào tụ điểm lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực ấp Quốc Hưng, bắt quả tang 12 đối tượng liên quan (trong đó đa số là phụ nữ).

Các đối tượng đánh bạc giữa tâm dịch đang lây lan trên địa bàn huyện An Phú (Ảnh: Tiến Tầm).

Tang vật vi phạm của các đối tượng đánh bạc (Ảnh: Tiến Tầm).

Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ gồm: 11 điện thoại di động, 3 xe mô tô, một sổ ghi số đề trong cốp xe và 23 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều đồ vật liên quan đến vụ việc của các đối tượng.

Việc lực lượng công an kịp thời triệt phá sới bạc trên đã được người dân địa phương đồng tình ủng hộ, nhất là thời điểm số ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện đang có chiều hướng gia tăng.

Vụ việc đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Nguyễn Hành