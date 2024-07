Triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá mùa Euro 2024 ở TPHCM

Ngày 9/7, Công an quận Tân Phú, TPHCM, thông tin về việc triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải Vô địch bóng đá Châu Âu 2024 (Euro 2024).

Cụ thể, ngày 27/6, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú phối hợp với Công an phường Tây Thạnh kiểm tra, bắt quả tang một nhóm người ở quán cà phê trên đường Lưu Chí Hữu, khi đang tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Theo cảnh sát, đường dây này do N.V.D. (SN 1970, ngụ quận Tân Phú) tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược.

Công an kiểm tra quán cà phê ở quận Tân Phú, phát hiện nhiều người cá cược bóng đá (Ảnh: Công an cung cấp)

Ba ngày sau, Công an quận Tân Phú liên tiếp triệt phá 2 nhóm cá độ bóng đá tại 2 quán cà phê ở phường Tân Sơn Nhì và phường Tân Thành, bắt giữ 12 người để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Đến ngày 3/7, Công an quận Tân Phú khám phá thêm vụ cá độ bóng đá khác, bắt giữ 11 người. Các nghi phạm sử dụng tài khoản đăng nhập vào trang web cá cược, tổ chức cho nhiều người tham gia.

Nghi can ghi chép lại các giao dịch cá độ (Ảnh: Công an cung cấp).

Giải Vô địch bóng đá châu Âu 2024 diễn ra từ ngày 15/6 đến 15/7. Đây là sự kiện thi đấu thể thao thu hút sự quan tâm đông đảo người hâm mộ trên thế giới và Việt Nam.

Tuy nhiên, Công an quận Tân Phú cho rằng, đây cũng là điều kiện để tội phạm cá độ bóng đá hoạt động phức tạp hơn, nguyên nhân nảy sinh nhiều loại tội phạm như: tín dụng đen, lừa đảo, cướp, trộm cắp tài sản, đe dọa cuộc sống bình yên của nhân dân.