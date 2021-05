Triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác, thu lợi hàng tỷ đồng

Dân trí Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng để hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) xác định một đường dây phát tán tin nhắn rác rất lớn trên mạng xã hội do nhóm đối tượng Vũ Bích Hòa và Hoàng Thu Trang ở Hà Nội cầm đầu.

Hòa và Trang thường nhận thông tin quảng cáo của khách hàng sau đó liên hệ chuyển thông tin cho các nhóm đối tượng kỹ thuật ở khu vực TPHCM và tỉnh Hải Dương để phát tán tin nhắn lên mạng xã hội. Những đối tượng này thường phát tán trái phép tin nhắn quảng cáo cho các game tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, làm giấy tờ giả...

Từ các tài liệu thu thập được, Cục A05 đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương, Công an TPHCM, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thành lập 3 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính tại 3 địa điểm ở TP Hải Dương, 2 địa điểm tại TP Hà Nội, một điểm trên địa bàn TPHCM - là nơi nghi vấn các đối tượng trong đường dây hoạt động phát tán tin nhắn rác.

Kết quả phát hiện 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Tuấn (SN 1993, ở TPHCM), Nguyễn Minh Tâm (SN 1996, ở TPHCM), Nguyễn Văn Đức (SN 1990, ở TP Hải Dương) và Lê Văn Hậu (SN 1984, ở TP Hải Dương) đang thực hiện hành vi phát tán số lượng lớn tin nhắn trên không gian mạng.

Một trong những người liên quan vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác, gồm: 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng với tổng cộng 384 cổng kết nối sim, 20 điện thoại thông minh, 180 điện thoại phát tán tin nhắn, trên 7.100 sim điện thoại, 4 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay.

Hệ thống phát tán tin nhắn rác (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng khai nhận, từ khi hoạt động đến nay đã phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác, bao gồm các tin nhắn quảng cáo về bất động sản, game bài, làm giấy tờ giả, tín dụng đen… trên không gian mạng, qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng.

Hành vi phát tán tin nhắn rác của các đối tượng vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác. Đồng thời, có dấu hiệu của tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hiện tại Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội, TPHCM, tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng.

Nguyễn Dương