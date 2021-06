Triệt phá đường dây mua bán lô đề qua mạng xã hội quy mô lớn

Dân trí Dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội Zalo, tin nhắn SMS, Ngô Đức Tân cùng 15 đối tượng đã giao dịch tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/6, theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương vừa đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề với số lượng lớn do Ngô Đức Tân (SN 1989 ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương) cầm đầu.

Các đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra.

Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây đánh bạc này gồm: Ngô Đức Tân, Nguyễn Văn Trường (SN 1989), Thạch Thị Thủy (SN 1980), đều ở xã Quảng Nham và Trịnh Văn Định (SN 1998), ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Xương.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ đầu năm 2021 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, đối tượng Ngô Đức Tân đã cùng 15 đối tượng trên địa bàn 2 xã Quảng Nham và Quảng Thạch, huyện Quảng Xương đánh bạc dưới hình thức mua bán lô đề qua mạng xã hội như: Zalo, Messenger và tin nhắn SMS trên điện thoại với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng.

Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bình Minh