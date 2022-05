Triệt phá đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, thu 115 bánh heroin

Ban chuyên án bắt giữ các đối tượng và thu giữ tang vật (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 16/5, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 422-S, bắt 4 đối tượng, thu giữ 115 bánh (40,2kg) heroin.

Theo cơ quan công an, vào trung tuần tháng 4/2022, qua công tác nắm tình hình, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Điện Biên đã xác định trên địa bàn xuất hiện một nhóm đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán heroin.

Sau một thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSGT, Cảnh sát cơ động và một số đơn vị khối An ninh của Công an tỉnh Điện Biên, Công an huyện Tuần Giáo, Đội kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Điện Biên phối hợp quyết định phá án.

Ban chuyên án đã triệt phá thành công đường dây buôn ma túy trên, bắt quả tang 4 đối tượng tại Quốc lộ 279 thuộc địa phận thị trấn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên khi chúng đang trên đường vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.

4 đối tượng bị bắt giữ là Giàng A Trừ (SN 1996), Ly A Khá (SN 2000), Ly A Mạnh, Giàng A Só (cùng SN 2002). Tất cả cùng trú tại bản Tin Lán, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 ba lô, được các đối tượng đựng 115 bánh heroin cùng 5 điện thoại và 10,5 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận số ma túy này được mua từ Lào, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ tại Lào Cai.