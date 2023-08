Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 50 tỷ đồng trên không gian mạng

Ngày 18/8, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay, Công an tỉnh này vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, bước đầu xác định số tiền lừa đảo trên 52 tỷ đồng.

Theo đó, vào khoảng tháng 2/2023, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Vi Văn Tùng (30 tuổi, quê Lạng Sơn) cùng khoảng 10 thanh niên thuê trọ tại khu chung cư APEC (thuộc xã Mai Pha, TP Lạng Sơn) sinh sống và làm việc cả ngày đêm, lắp nhiều camera giám sát, đường truyền Internet tốc độ cao.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng xác định Vi Văn Tùng và các đối tượng trên là mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tinh vi, có tổ chức, có sự liên kết trong và ngoài tỉnh.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Lạng Sơn đã tham mưu lãnh đạo công an tỉnh phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh chuyên án đã xác định Hoàng Phi Long (26 tuổi, quê Lạng Sơn) cư trú và làm việc bên Campuchia là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo Vi Văn Tùng cùng 16 người khác thuê nhà, tuyển nhân viên làm việc tại Lạng Sơn.

Hoàng Phi Long tại cơ quan công an (Ảnh: Thủy Quyên).

Đồng thời, Long còn chỉ đạo, điều hành nhóm đối tượng tại nhiều địa phương trên cả nước hoạt động với thủ đoạn như giả danh nhân viên Tập đoàn Panasonic hướng dẫn khách hàng nạp tiền, thực hiện nhiệm vụ trên trang web giả mạo do các đối tượng lập ra để hưởng % hoa hồng cao.

Khi khách nạp tiền các đối tượng dùng nhiều lý do khác nhau buộc khách hàng nạp thêm số tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng cung cấp để thực hiện nhiệm vụ.

Đến khi khách hàng không còn khả năng thanh toán nhóm của Long sẽ chặn tài khoản, cắt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền bị hại đã chuyển.

Đến ngày 19/7, Ban chuyên án đã bắt giữ Hoàng Phi Long tại Gia Lâm, TP Hà Nội.

Cùng ngày, cảnh sát đã triển khai nhiều tổ công tác áp sát địa điểm hoạt động của các đối tượng, bắt 15 đối tượng, tạm giữ 20 bộ máy vi tính, 20 điện thoại di động và một số tài liệu khác.

Qua đấu tranh xác định từ tháng 2/2023, Hoàng Phi Long sang Campuchia đã câu kết với 2 đối tượng khác người Việt Nam (hiện đang trốn ở Campuchia) tổ chức lập ra đường dây chuyên hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bằng thủ đoạn nêu trên các đối tượng đã sử dụng 18 tài khoản ngân hàng khác nhau để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.500 người tại Việt Nam, với số tiền lừa đảo khoảng 52,2 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền thu được từ lừa đảo, Long và đồng bọn chi tiêu cá nhân, đánh bạc, mua sắm vật dụng, phương tiện phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Lạng Sơn và Campuchia.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Phi Long và 1 đối tượng trong đường dây về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.