Triệt phá đường dây làm giả hàng chục tấn phân bón ở Tây Ninh

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 nghi phạm chủ chốt trong đường dây sản xuất, tiêu thụ phân bón giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Ba người này bị điều tra về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Trước đó, ngày 12/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Tây Ninh, phối hợp với Công an xã Đức Hòa đồng loạt kiểm tra trụ sở công ty sản xuất phân bón tại cụm công nghiệp L.H. (xã Đức Hòa) và 5 điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh và TPHCM.

Công an kiểm tra kho phân bón giả mạo thương hiệu Baconco (Ảnh: M.H.).

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang sản xuất phân bón giả mạo nhãn hiệu Baconco - thương hiệu đã được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

Công an thu giữ hơn 70 tấn phân bón giả nhãn hiệu, tổng giá trị ước tính hơn 1,5 tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều máy móc, thiết bị, tem nhãn cùng hồ sơ, sổ sách liên quan cũng bị niêm phong, phục vụ điều tra.

Cơ quan công an xác định các đối tượng đã núp bóng doanh nghiệp để tổ chức hoạt động sản xuất, tiêu thụ hàng giả với quy mô liên tỉnh. Phương thức hoạt động chuyên nghiệp, có sự tham gia của nhiều người và thu lợi bất chính số tiền lớn.

Kho hàng chứa phân bón giả (Ảnh: M.H.).

Theo Công an tỉnh Tây Ninh, hành vi của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người dân và môi trường cạnh tranh lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh phân bón.

Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.