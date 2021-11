Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ do một "quý bà" cầm đầu

Dân trí Bước đầu cơ quan điều tra xác định số tiền mà nhóm đối tượng sử dụng để đánh bạc bằng hình thức lô, đề là gần 2.000 tỷ đồng.

Ngày 9/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 11 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc "khủng" do một người phụ nữ Hà Nội cầm đầu.

Đây là đường dây đánh bạc có quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở nhiều địa phương khác nhau, với số tiền đánh bạc mỗi ngày lên tới 20-30 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề này là Nguyễn Thùy Linh (SN 1983) trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Dưới "trướng" của Linh là một loạt hệ thống đại lý cấp 1, phân bố ở nhiều tỉnh thành khác nhau.

Đại lý cấp 1 của Linh tại Nghệ An do Lê Cảnh Toàn (SN 1986) trú tại TP Vinh phụ trách. Hàng ngày, Toàn có nhiệm vụ thu gom bảng lô, đề trên địa bàn TP Vinh và huyện Hưng Nguyên để chuyển cho Linh.

Nguyễn Thùy Linh (góc phải) được xác định là kẻ cầm đầu đường dây đánh bạc liên tỉnh với số tiền hàng chục tỷ đồng mỗi ngày (Ảnh: B.M).

Để che mắt lực lượng công an, các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng mạng xã hội để chuyển thông tin về số tiền tham gia, số lô, đề...

Người chơi trả tiền cho đại lý qua các tài khoản được chỉ định do nhóm Linh mua lại của người khác. Các đối tượng sử dụng phần mềm chuyên dụng để tính toán số tiền được, mất trên kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc để trả cho các con bạc. Toàn bộ dấu vết trên điện thoại đều được xóa sạch sau khi giao dịch kết thúc.

Đầu tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Cục cảnh sát hình sự - Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ các chân rết của Nguyễn Thùy Linh tại Hà Nội, Nghệ An. Riêng Linh bị bắt giữ tại tỉnh Lạng Sơn, công an cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

"Qua biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi xác định hàng ngày các đối tượng chuyển bảng lô, đề cho Linh từ 20-30 tỷ đồng. Riêng trong ngày 2/11 (thời điểm bị bắt giữ), cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc là hơn 12,6 tỷ đồng. Tính từ đầu tháng 7/2021 đến ngày bị bắt, các đối tượng đã sử dụng số tiền lên đến trên 2.000 tỷ đồng để đánh bạc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thùy Linh và đồng bọn về tội đánh bạc, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An thông tin.

Hoàng Lam