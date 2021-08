"Tranh thủ" đi ăn trộm lấy tiền tiêu trong khi chờ việc làm

Dân trí Nguyễn Trọng Hiếu từ Quảng Ninh sang Hải Dương với mục đích tìm việc làm. Trong thời gian chờ việc, do không có tiền tiêu, Hiếu đã lên mạng đặt mua một bộ dụng cụ mở khóa để trộm cắp tài sản.

Công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương vừa điều tra, làm rõ và thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Trọng Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Bắc Mã, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Hiếu được xác định là đối tượng đã gây ra liên tiếp 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, Nguyễn Trọng Hiếu từ Quảng Ninh sang địa bàn Hải Dương với mục đích tìm việc làm. Trong thời gian chờ việc, do không có tiền tiêu xài, Hiếu đã lên mạng đặt mua một bộ dụng cụ mở khóa để thực hiện hành vi trộm cắp.

Nguyễn Trọng Hiếu tại cơ quan công an.

Khoảng 0h30 ngày 31/7, Hiếu đi bộ từ phòng trọ thuộc thôn Phú Xá, xã Tân Trường (Cẩm Giàng, Hải Dương) đến khu nhà trọ của ông Trần Xuân Luyến ở cùng thôn để thám thính, tìm sơ hở. Khi đi đến cuối dãy trọ, Hiếu phát hiện phòng trọ của anh Vũ Duy D. không khóa cửa, điện trong phòng không sáng, còn anh D. đang nằm ngủ. Hiếu vào phòng lấy một chiếc điện thoại trên đầu giường, sau đó lục lọi quần áo đang treo trên móc, lấy tiếp một ví da màu đen, bên trong có một số giấy tờ cá nhân và 2 thẻ ATM. Thấy trong phòng dựng xe máy, đối tượng tìm chìa khóa, dắt xe ra khỏi khu trọ rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát.

Chiều cùng ngày, Hiếu bán chiếc xe máy vừa trộm được với giá hơn 9 triệu đồng rồi ung dung về phòng trọ.

Thấy vụ đầu tiên thực hiện trót lọt, đến 1h ngày 1/8, đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Lợi dụng đêm tối, Hiếu đi bộ quanh thôn để tìm mục tiêu. Thấy cửa hàng điện thoại của anh Đỗ Danh M. không có người trông coi, Hiếu đã sử dụng bộ dụng cụ mở khóa mua trên mạng mở khóa cửa sắt, sau đó tiếp tục mở lớp cửa nhôm kính rồi đi vào bên trong quán.

Tại đây, đối tượng tìm và tháo thẻ nhớ của camera an ninh, đẩy mắt camera hướng lên trên trần nhà rồi tiến hành lục lọi, lấy đi 16 điện thoại tại tủ trưng bày, một máy tính xách tay, một Ipad, 3 loa Bluetooth cùng một số phụ kiện khác. Trước khi rời khỏi hiện trường, đối tượng còn đóng và khóa lại toàn bộ cửa ra vào, sau đó mới đem tài sản trộm cắp được về giấu tại phòng trọ. 5 trong số 16 chiếc điện thoại lấy trộm sau đó đã được Hiếu đem bán để lấy tiền tiêu xài.

Nguyễn Trọng Hiếu cùng tang vật.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Cẩm Giàng đã tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng gây án, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Hiếu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 8/8, Công an huyện Cẩm Giàng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dương