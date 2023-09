TPHCM phát hiện 19 vụ liên quan tham nhũng, tiêu cực trong 10 tháng

UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian từ ngày 1/10/2022 đến ngày 31/7/2023. Việc báo cáo này nhằm phục vụ kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp diễn ra.

UBND TPHCM khẳng định, công tác phòng, chống tham nhũng luôn được Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố đặc biệt quan tâm, thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Các đơn vị trực thuộc cũng chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được quy định trong chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Luật Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các văn bản hướng dẫn.

Về kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, trong giai đoạn trên, thành phố có 571 cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra việc thực hiện các quy định công khai, minh bạch trong hoạt động. Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện đúng quy định và linh hoạt, phù hợp với đặc điểm hoạt động.

Trung tâm Đăng kiểm 50-07V là một trong những địa điểm bị khám xét để mở rộng điều tra sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm (Ảnh: Hải Long).

Trong khoảng thời gian thực hiện báo cáo, tổng số vụ việc, đối tượng tham nhũng được phát hiện tại TPHCM là 19 vụ với 41 người. Cụ thể, Công an TPHCM phát hiện 14 vụ với 22 người; Sở Y tế TPHCM phát hiện 2 vụ với 7 người; UBND huyện Hóc Môn phát hiện 1 vụ, 1 người; UBND huyện Củ Chi phát hiện 2 vụ với 11 người.

Trong đó, qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ tại các đơn vị trực thuộc, Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 3 vụ với 10 trường hợp cán bộ, chiến sỹ sai phạm, có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực. Công an thành phố đã có hình thức cảnh cáo đối với 4 người, giáng nhiều cấp bậc hàm đối với 5 người, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 1 người.

Trong kỳ báo cáo, TPHCM có 115 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Qua đó, địa phương phát hiện 5 vụ, 40 người có vi phạm với tổng số tiền là gần 1,6 tỷ đồng. Các vi phạm được ghi nhận tại đơn vị trực thuộc UBND quận 8, UBND huyện Cần Giờ.

Về nội dung thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, TPHCM đã kiểm tra đột xuất và theo chỉ đạo đối với 819 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong kỳ báo cáo, địa phương ghi nhận 5 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử và đã xử lý theo quy định.

Ngoài ra, công an các đơn vị tại TPHCM cũng kiểm tra, xác minh, báo cáo kết quả đối với 11 đơn phản ánh hành vi có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực của cán bộ chiến sĩ công an. Kết quả cho thấy, 8 đơn đúng hoặc đúng một phần, 2 đơn phản ánh sai và 1 đơn không có cơ sở kết luận.