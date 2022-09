TPHCM: Nghi án giết người rồi chở thi thể nạn nhân đến cơ quan công an

Ngày 19/9, Công an quận 7 đang phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra vụ người đàn ông nghi sát hại một phụ nữ rồi chở thi thể nạn nhân đến trụ sở công an phường tự thú.

Trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7 (Ảnh: Hoàng Thuận).

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 cùng ngày, người đàn ông tên Đ.T.L. (32 tuổi, ngụ quận 7) điều khiển ô tô đến trụ sở Công an phường Tân Thuận Tây, quận 7.

Sau đó, L. đi vào trong khai báo đã sát hại một phụ nữ tên N. (khoảng 30 tuổi) và chở thi thể nạn nhân đến tự thú. Ngay lập tức, lực lượng công an tạm giữ L. để làm rõ.