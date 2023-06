Tổng giám đốc, Chủ tịch Công ty Chứng khoán châu Á Thái Bình Dương bị bắt

Ông Nguyễn Đỗ Lăng, Tổng giám đốc APS (người phát biểu) (Ảnh: Batdongsan).

Ngày 28/6, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 người về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Những người bị khởi tố gồm: Nguyễn Đỗ Lăng (49 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Huỳnh Thị Mai Dung (48 tuổi, vợ Lăng), Nguyễn Thị Thanh (42 tuổi, kế toán trưởng Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương) và Phạm Thị Đức Việt (41 tuổi, Phó phòng dịch vụ khách hàng Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương).

Các quyết định trên đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Trước đó, ngày 22/6, Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại Công ty CP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, Công ty CP đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty CP đầu tư IDJ Việt Nam.