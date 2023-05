Tội phạm ma túy mắc AIDS, mang theo súng sẵn sàng chống trả

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, vừa triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy, do Nguyễn Văn Bảy (39 tuổi) và Nguyễn Hữu Hoa (45 tuổi, cùng ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) cầm đầu.

Theo cơ quan chức năng, sáng 10/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Tây Hồ phối hợp Công an TP Hà Nội và Bộ Công an làm nhiệm vụ tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, kiểm tra một taxi có biểu hiện nghi vấn.

Trên xe khi đó có Nguyễn Văn Dũng (45 tuổi) là tài xế, chở theo Hoa và Bảy. Khám xét cốp ô tô, cảnh sát phát hiện một bao tải, bên trong chứa 5 bánh heroin, 2 gói chứa hàng nghìn viên nén màu hồng.

Nguyễn Văn Bảy và Nguyễn Hữu Hoa (Ảnh: Chu Dũng).

Khám xét người đối tượng, công an thu giữ một khẩu súng K59, 4 viên đạn trong túi áo khoác của Bảy. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản, đưa các đối tượng về trụ sở điều tra.

Đấu tranh với Bảy và Hoa, cảnh sát xác định, khoảng tháng 12/2022, Hoa đi du lịch ở Mộc Châu, tỉnh Sơn La, và quen một người tên Súa. Sau đó, Hoa biết Súa có nguồn nhập ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với giá rẻ nên đề nghị được hợp tác.

Ngày 9/2, Súa và Hoa hẹn nhau giao dịch ma túy tại huyện Mộc Châu. Trước khi đi, Hoa dặn Bảy mang theo súng và dao để chống trả nếu bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Ma túy cảnh sát thu giữ (Ảnh: Chu Dũng).

Sau khi mua số lượng lớn ma túy từ Súa với giá 420 triệu đồng, Hoa cùng Bảy đi taxi về Hà Nội thì bị công an bắt giữ. Khám xét nơi ở của Bảy, cảnh sát còn tìm thấy một khẩu súng quân dụng, 5 viên đạn. Tại nhà của Hoa, công an thu giữ một lượng ma túy ketamine.

Nhà chức trách cho hay, Bảy và Hoa có tổng 8 tiền án. Cả 2 vừa mãn hạn tù năm 2021, cá nhân Bảy bị AIDS.