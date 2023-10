Tội danh người mẫu Ngọc Trinh bị khởi tố quy định ra sao?

Ngày 19/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu, diễn viên Ngọc Trinh, 34 tuổi) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ án, Trần Xuân Đông (36 tuổi, thầy dạy lái xe của Ngọc Trinh) bị khởi tố về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức .

Cơ quan điều tra xác định, Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, huấn luyện viên lái xe của Ngọc Trinh) tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm.

Cả hai còn cho tổ chức quay phim, biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Liên quan tới tội danh Ngọc Trinh vừa bị khởi tố, luật sư Tô Bá Thanh (Đoàn luật sư TPHCM) đã chia sẻ với phóng viên Dân trí về tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318, Bộ luật hình sự 2017.

Theo đó, tại Khoản 1 điều này quy định người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm sẽ bị phạt từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, xúi giục người khác phạm tội, dùng hung khí, tái phạm nguy hiểm, hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng theo quy định tại Khoản 2 Điều 318 bị phạt từ 2 năm đến 7 năm tù.

Như vậy, tội Gây rối trật tự công cộng có mức hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Theo luật sư Thanh để cấu thành tội này, về mặt khách thể tội phạm xâm phạm vào những nội quy, quy tắc, điều lệ... về trật tự ở những nơi công cộng. Tội phạm xâm phạm trực tiếp đến trật tự chung, vi phạm nếp sống văn minh, quy tắc của cuộc sống xã hội chủ nghĩa, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường ở những nơi công cộng.

Về mặt khách quan tội phạm được thực hiện ở những hành vi gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Đây có thể bao gồm các hành vi coi thường trật tự chung bằng lời nói cử chỉ gây mất trật tự hoặc là những hành vi càn quấy hành hung người khác ( nhưng chưa gây thương tích) ở những nơi đông người như ở nhà ga, bến xe, rạp hát, công viên … gây lộn xộn, ảnh hưởng đến trật tự chung. Ví dụ: hò hét, đuổi đánh nhau trên đường phố hoặc lôi kéo, kích động người khác cùng tham gia,…

Nơi công cộng là những nơi tập trung đông người như công viên, rạp hát, nhà ga, bến xe, trên đường phố có nhiều người qua lại. Nơi công cộng cũng có thể là những nơi trao đổi hàng hóa, nơi vui chơi giải trí của công dân…

Truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi gây rối trật tự công cộng khi gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Về mặt chủ quan người phạm tội thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý và chủ thể của tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự đạt độ tuổi theo luật định.

Đầu tháng 9, Trần Xuân Đông (36 tuổi, ngụ quận 4, huấn luyện viên lái xe của Ngọc Trinh) cùng với Trần Thị Ngọc Trinh đã tổ chức tụ tập, điều khiển xe mô tô hiệu "Ninja" lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng, Khu đô thị Thủ Thiêm (thuộc phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức). Họ thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng 2 chân một bên xe, thả 2 tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, UBND phường Thủ Thiêm và Ban an toàn giao thông phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) đã có văn bản đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xem xét xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 6/10, Ngọc Trinh đã cùng Trần Xuân Đông tổ chức, thực hiện hành vi điều khiển mô tô biển kiểm soát 59A3-115.88 (nhãn hiệu BMW, dung tích xi lanh 999cm3) lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15 Khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức) với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, cho quay video biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, Trần Thị Ngọc Trinh không có giấy phép lái mô tô hạng A2.