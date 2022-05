Toàn cảnh vụ tài xế Mercedes truy đuổi, tông chết người ở Phan Thiết

Lực lượng chức năng khám xét hiện trường (Video: T.K).

Ngày 13/5, Công an tỉnh Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ Phạm Văn Nam (SN 1979, quê Ninh Bình) điều khiển xe Mercedes đâm ông Hà Xuân H. (SN 1979, ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) tử vong.

Tại cơ quan Công an, Phan Văn Nam khai, tối 11/5, anh ta cùng 3 người bạn đi ăn nhậu tại một quán ở phường Phú Thủy, TP Phan Thiết.

Đến 0h15 sáng 12/5, Nam cùng nhóm bạn ra đường Phạm Văn Đồng (khu vực bờ kè Phan Thiết) để ăn uống tiếp. Trên đường đi, xe ô tô của nhóm suýt xảy ra va chạm với nhóm thanh niên từ quán nhậu đi ra, đang băng qua đường.

Khi vừa dừng xe trước quán ăn, tài xế Mercedes bị những người đi xe máy, trong đó có Hà Xuân H. đuổi kịp lao vào đánh hội đồng.

Xe của Phạm Văn Nam vừa dừng trước quán ăn (Ảnh cắt từ clip).

Một nhóm thanh niên lao đến đánh Nam túi bụi (Ảnh cắt từ clip).

Sau một hồi xô xát, Nam vùng thoát ra ngoài, lên xe ô tô nổ máy và điều khiển xe quay đầu nhiều vòng, tấn công vào nhóm H.. Nhóm người này cũng dùng ly thủy tinh, bàn, ghế, gạch, đá ném vào xe của Nam.

Khi hai bên đang "vờn" nhau thì tài xế Mercedes lái xe tông trúng Hà Xuân H. gây tử vong. Sau đó, Nam rời hiện trường về TPHCM.

Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường (Ảnh: A.X).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Thuận, Công an TP Phan Thiết đã đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trích xuất camera xung quanh và thu thập những đoạn clip do người dân ghi lại.

Đến chiều 12/5, Phan Văn Nam đã đến cơ quan công an trình diện. Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã lập thủ tục tiếp nhận, tạm giữ người đầu thú và tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ án.

Phan Văn Nam đến cơ quan công an trình diện (Ảnh: A.X).

Hình ảnh camera ghi lại vụ việc thể hiện, khi Nam và một phụ nữ vừa bước xuống xe vào quán ăn thì bị nhóm khoảng 5 thanh niên lao đến đấm đá túi bụi. Nhóm này tấn công Nam vòng quanh xe ô tô, rồi đánh vào trong quán nhậu.

Toàn cảnh vụ tài xế Mercedes bị đánh, lên xe truy đuổi, tông chết đối thủ (Clip quay lại màn hình).

Nam lao lên xe Mercedes nổ máy, truy sát lại nhóm đối thủ và tông chết Hà Xuân H..

Liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Bình Thuận đang triệu tập những người liên quan đến làm việc, xử lý theo quy định.