Tiểu thương chợ đầu mối lớn nhất Thanh Hóa bị đâm chết khi đang ngủ

Dân trí Một vụ án mạng kinh hoàng vừa xảy ra tại chợ đầu mối lớn nhất tỉnh Thanh Hóa, khi một người đàn ông đang nằm ngủ trong ki ốt thì bị đâm dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào khoảng hơn 7h sáng nay 24/5, anh Mạc Văn Thịnh (trú ở phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa) đang ngủ trong ki-ốt tại chợ đầu mối Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Thanh Hóa) thì bị một thanh niên xông vào đâm liên tiếp nhiều nhát.

Ki ốt của gia đình anh Thịnh tại chợ đầu mối rau quả - nơi xảy ra vụ việc.

Phía trong ki-ốt, nơi anh Thịnh đang nằm ngủ thì bị đối tượng xông vào đâm liên tiếp.

Sau khi bị đâm, dù được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do mất nhiều máu anh Thịnh đã tử vong.

Nhận được thông tin vụ án mạng, Cơ quan điều tra - Công an thành phố Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt bảo vệ, khám nghiệm hiện trường. Đồng thời trích xuất hình ảnh từ camera an ninh của cửa hàng tại chợ để phục vụ điều tra.

Ki ốt bán hành tỏi của gia đình anh Thịnh nằm trong khu vực nhà số 4, ở chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông Hương.

Sáng cùng ngày, nghi phạm đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng nêu trên.

Ki ốt bán hành tỏi của gia đình anh Thịnh nằm trong khu vực nhà số 4, ở chợ đầu mối rau quả, thực phẩm Đông Hương. Đây là chợ đầu mối rau quả, thực phẩm lớn nhất tại tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Tùng