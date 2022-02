Tiêu hủy hơn 8.000 cây thuốc phiện trồng trong thung lũng núi đá

Khu vực thung lũng núi đá - nơi phát hiện 8.010 cây thuốc phiện ở xã Khánh Xuân (huyện Bảo Lạc, Cao Bằng) (Ảnh công an cung cấp).

Ngày 19/2, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an xã Khánh Xuân vừa phối hợp với Công an xã Xuân Trường, Đồn Biên phòng Xuân Trường và Công an huyện Bảo Lạc phá nhổ 8.010 cây thuốc phiện , được trồng trong khu vực hẻo lánh tại địa phận xóm Lũng Quẩy, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc.

Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 16/2, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn, Công an xã Khánh Xuân đã tiến hành xác minh, phát hiện trong một thung lũng thuộc địa phận xóm Lũng Quẩy có trồng nhiều cây thuốc phiện.

Khu vực phát hiện trồng cây thuốc phiện nằm trên sườn núi cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, do đó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng (Ảnh công an cung cấp).

Sau khi báo cáo cấp trên, Công an xã Khánh Xuân phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai lực lượng tiến hành phá nhổ 8.010 cây thuốc phiện được trồng trên diện tích hơn 500 m2 và thu toàn bộ tang vật để xác minh làm rõ vụ việc.

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng và ra hoa (Ảnh công an cung cấp).

Tại thời điểm phát hiện, lực lượng chức năng ghi nhận những cây thuốc phiện đang trong quá trình sinh trưởng và ra hoa. Khu vực phát hiện trồng cây thuốc phiện nằm trên sườn núi cao, địa hình hiểm trở, đi lại khó khăn, do đó, gây khó khăn cho lực lượng chức năng xác định được ai là người trồng số cây thuốc phiện trên.

Sau một thời gian tiến hành xác minh, điều tra, đến ngày 18/2, lực lượng chức năng đã xác định được 2 đối tượng là Phủng Mùi Khé (sinh năm 1980) và Chảo Mùi Nải (sinh năm 1978, cùng trú tại Lũng Quẩy, xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc) trồng số cây thuốc phiện trên.

Số lượng cây thuốc phiện bị nhổ bỏ và tiêu hủy sau đó (Ảnh công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận trồng cây thuốc phiện với mục đích để làm thuốc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.