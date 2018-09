Thưởng nóng lực lượng công an ngăn chặn kẻ âm mưu phản động

Bình Định:

Chủ tịch Hồ Quốc Dũng cũng đã biểu dương và chỉ đạo Công an tỉnh tiếp tục chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho nhân dân trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2/9.

Đối tượng Lê Quốc Bình bị cơ quan chức năng bắt giữ (ảnh Bộ Công an).

Trước đó, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi thư khen Công an tỉnh Bình Định về việc kịp thời ngăn chặn đối tượng của tổ chức Việt Tân mang vũ khí về Việt Nam với âm mưu lật đổ chính quyền nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Như Dân trí đã thông tin, tối 28, rạng sáng ngày 29/8, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Bình Định phối hợp Công an tỉnh Phú Yên đã bắt giữ đối tượng Lê Quốc Bình (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). Đối tượng tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân, từ Campuchia vượt biên về nước, mang theo nhiều vũ khí nhằm hoạt động khủng bố, phá hoại.

Khám xét nhà của Bình tại đường Nguyễn Tất Thành (TP Quy Nhơn), lực lượng chức năng thu giữ 2 súng quân dụng, 7 súng hơi và hơn 500 viên đạn các loại; 1 mô tô phân khối lớn cùng nhiều tài liệu có nội dung phản động chống phá nhà nước Việt Nam.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của đối tượng Lê Quốc Bình tại nhà ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2014 đến nay, Bình thường xuyên xuất cảnh sang các nước Thái Lan, Campuchia và gần đây thường xuyên vận chuyển các loại vũ khí từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định điều tra mở rộng.

Doãn Công