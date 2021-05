Thưởng nóng các chiến sĩ công an bắt thành công đối tượng giết 2 người

Dân trí Đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương vừa thưởng nóng và trao bằng khen cho tập thể, cá nhân Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) vì đã có thành tích bắt đối tượng giết 2 người.

Sáng 24/4, đoàn công tác Công an tỉnh Bình Dương đến thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Châu Thành (Kiên Giang), 3 triệu đồng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện và 2 triệu đồng cho 1 cá nhân. Công an tỉnh Bình Dương còn tặng giấy khen cho 6 cá nhân, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ Công an huyện Châu Thành.

Tập thể và cá nhân trên đã có thành tích xuất sắc trong vụ bắt đối tượng giết người rồi bỏ trốn trong chuyên án do Công an tỉnh Bình Dương xác lập.

Liên quan đến vụ việc trên, khoảng 10h ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo của Công an thị xã Tân Uyên về vụ việc có dấu hiệu giết người xảy ra tại đoạn đường ĐT747 thuộc phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Quá trình khám nghiệm, điều tra ban đầu, lực lượng công an xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng do các đối tượng đánh nhau dẫn đến 2 người chết, 3 người bị thương.

Đại tá Trần Văn Chính (đứng giữa), Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương giấy khen cho tập thể, cá nhân Công an huyện Châu Thành.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp cùng Công an thị xã Tân Uyên áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ làm rõ diễn biến sự việc.

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng Thạch Tấn (SN 2002), Thạch Hiệp (SN 2000) và Trịnh Hoàng Trung (SN 1994) về các hành vi gây rối trật tự công cộng và che giấu tội phạm. Đồng thời, lực lượng công an thành lập chuyên án tập trung truy bắt đối tượng chính gây án là Nguyễn Đức Thành.

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác minh, làm rõ được nhân thân lai lịch của đối tượng Nguyễn Đức Thành với biệt danh là Hải B (SN 2000), ở huyện Hòn Đất, Kiên Giang.

Nghi can Nguyễn Đức Thành sau khi bị công an bắt giữ tại quê nhà huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

Trên cơ sở thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương, nghi can là người có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Châu Thành nhận định có thể đối tượng sẽ trở về địa phương để lẩn trốn.

Nhận được sự chỉ đạo của Đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, Công an huyện Châu Thành đã phân công lực lượng, rà soát lại địa bàn, theo dõi chặt chẽ các điểm mà đối tượng có thể lẩn trốn.

Đến 16h30 ngày 13/4, Công an huyện Châu Thành đã bắt được đối tượng Thành khi y đang lẩn trốn tại nhà trọ Trường Thành trên địa bàn huyện.

Kết quả ban đầu xác định, ngoài vụ an giết người xảy ra vào ngày 10/4 tại Bình Dương, Nguyễn Đức Thành còn liên quan đến vụ cướp tài sản là một chiếc xe mô tô xảy ra vào ngày 7/2 tại xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

Nguyễn Hành