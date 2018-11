Thủ đoạn chiếm đoạt hàng tỉ đồng của Vũ “nhôm”

Theo dự kiến, ngày 27/11, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 26 bị cáo trong vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DongABank).

Vũ “nhôm” dùng tiền của DongABank mua cổ phần của DongABank

Theo cáo trạng, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) bị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị can Phan Văn Anh Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt công ty Bắc Nam 79) bị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo nội dung vụ án, DongABank được thành lập năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng. Trong đó, gia đình ông Bình chiếm hơn 10%, nhóm công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) 7,7%, công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm) gần 13%, văn phòng Thành ủy TPHCM gần 13%...

Với vai trò là Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng DongABank, ông Bình đã chỉ đạo các bị can lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.000 tỉ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.500 tỉ đồng của DongABank.

Vũ "nhôm" và Trần Phương Bình bắt tay rút tiền từ ngân hàng Đông Á.

Năm 2013, DongABank bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ, bị can Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỉ đồng để thu hút vốn đầu tư. Do quen nhau từ trước, sau khi bàn bạc thống nhất, ông Bình để Vũ "Nhôm" mua 60 triệu cổ phần DongABank với giá 600 tỉ đồng khi nhà băng này tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng vào năm 2014. Mục đích để bị can Vũ "Nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.

Nguồn tiền mua cổ phần DongABank do Vũ "Nhôm" thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng, vay 400 tỉ đồng của DongABank. Đối với 200 tỉ đồng còn lại, bị can Bình chỉ đạo nhân viên DongABank xuất quỹ cho Vũ "Nhôm". Sau đó, Vũ "Nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỉ đồng vào DongABank để có được 200 tỉ đồng mua cổ phần.

Vũ “nhôm” không thừa nhận là đồng phạm với Trần Phương Bình

Sau này, việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng không thành công, ông Bình chỉ đạo nhân viên DongABank chuyển trả 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi vào tài khoản của công ty do Vũ "Nhôm" làm chủ tịch HĐQT.

Cáo trạng xác định, Vũ "Nhôm" chỉ nộp 400 tỉ đồng nhưng lại nhận 600 tỉ đồng và hơn 9,5 tỉ đồng tiền lãi. Bị can Phan Văn Anh Vũ đã chiếm đoạt của DongABank 200 tỉ đồng gốc do ký chứng từ nộp khống mà có.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình khai Vũ "nhôm" mua 60 triệu cổ phần của DongABank với giá 600 tỉ đồng, khi DongABank tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỉ đồng, với mục đích để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn có quyền chi phối hoạt động của DongABank. Nguồn tiền mua cổ phần DongABank là Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại khu phức hợp đô thị thương mại, dịch vụ cao tầng (Harbour villa) TP Đà Nẵng vay 600 tỉ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra tài sản thế chấp của Vũ "nhôm" thì Bình chỉ cho Vũ "nhôm" vay tối đa 400 tỉ đồng, còn 200 tỉ đồng thì Vũ "nhôm" nhờ Bình giúp đỡ.

Vừa qua Vũ "nhôm" bị TAND cấp cao tại Hà Nội tuyên phạt 8 năm tù về tội làm lộ bí mật Nhà nước.

Vũ "nhôm" trực tiếp viết và ký chứng từ nộp khống 200 tỉ đồng, biết rõ nguồn gốc số tiền 200 tỉ đồng chi khống là tiền của DongABank. Sau khi việc nâng vốn điều lệ bị thất bại thì Bình yêu cầu Vũ "nhôm" trả lại số tiền trên. Vũ "nhôm" hứa bán đất tại Đà Nẵng để trả nợ nhưng đến nay Vũ "nhôm" vẫn chưa trả nợ.

Về việc không nộp 200 tỉ đồng vào DongABank mà ký khống giấy tờ thì Vũ “nhôm” cho rằng không biết đây là tiền của DongABank mà nghĩ đây là tiền Vũ “nhôm” vay riêng của Trần Phương Bình. Tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nhưng không thừa nhận mình là đồng phạm giúp sức cho Trần Phương Bình.

Ngoài ra, ngày 11/8/2015, Bình bán cho Vũ "nhôm" 13,6 triệu cổ phần của DongABank với giá 136,5 tỉ đồng, Vũ "nhôm" đã thanh toán được 46 tỉ đồng, còn nợ 90,5 tỉ đồng.

