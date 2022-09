Thủ đoạn cao tay của siêu lừa trong vỏ bọc doanh nhân thành đạt

Ngày 23/9, thông tin từ Công an huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An), đơn vị vừa phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê ô tô hạng sang.

Đậu Đức Bằng là đối tượng cầm đầu đường dây thuê 27 ô tô bán, chiếm đoạt 15 tỷ đồng (Ảnh: V.H).

Quá trình xác minh, điều tra, công an xác định Đậu Đức Bằng (SN 1991), trú tại xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu và Nguyễn Ngọc Tĩnh (SN 1991), trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, (Nghệ An) đã thuê 27 ô tô của nhiều doanh nghiệp cho thuê xe tự lái tại tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh...

Để chiếm lòng tin của các bị hại, Bằng và Tĩnh luôn đóng vai các doanh nhân thành đạt, đang thực hiện nhiều dự án "khủng", cần thuê xe thời gian dài để phục vụ công việc. Nhóm này thường chọn thuê xe có giá trị cao và sẵn sàng trả từ 600 nghìn đến 1,2 triệu đồng/ngày.

Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳnh Lưu làm rõ, trong thời gian ngắn, Bằng và Tĩnh đã thực hiện 27 vụ lừa đảo 27 ô tô, trong đó có nhiều ô tô giá trên 1 tỷ đồng, chiếm đoạt 15 tỷ đồng.

22 trong tổng số 27 ô tô bị Bằng và đồng bọn thuê rồi "phù phép" giấy tờ để bán đã được Công an Quỳnh Lưu thu giữ (Ảnh: V.H).

Số ô tô sau khi thuê sẽ được nhóm này thuê người làm giấy tờ giả để bán lại cho Hồ Trọng Tâm (SN 1989), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Quỳnh Lưu với giá từ 150-300 triệu đồng/chiếc.

Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Bằng để làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và Hồ Trọng Tâm về hành vi "Tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có". Riêng Nguyễn Ngọc Tĩnh đang bị Công an thị xã Hoàng Mai tạm giữ hình sự do liên quan đến một vụ án khác.

Thời điểm này, công an thu giữ được 22 xe ô tô và đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng truy tìm 5 chiếc xe còn lại.