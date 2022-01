Thông tin mới về nhóm đối tượng xông vào nhà xịt hơi cay, cướp điện thoại

Như tin đã đưa, Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an Hà Nội) và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã bắt giữ toàn bộ 3 đối tượng trong vụ cướp tài sản xảy ra tại căn hộ chung cư ở Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Danh tính ba nghi phạm được xác định là Nguyễn Tùng Lâm (SN 1987) quê Hưng Yên, tạm trú tại phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Tô Văn Tình (SN 1993) quê Quảng Ninh, tạm trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Lê Duy Dự (SN 1994) quê Thanh Hóa.

Ba đối tượng trong vụ án (Ảnh: Công an Hà Nội).

Từ tài liệu điều tra cũng như lời khai của 3 nghi phạm, cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ nội dung vụ án. Theo đó, đầu tháng 1/2022, Lâm, Tình và Dự sử dụng tài khoản facebook tham gia vào nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" và kết bạn với nhau.

Ban đầu, ba đối tượng trao đổi trên nhóm, sau đó tách ra nhắn tin riêng, rủ nhau đi cướp tài sản của cửa hàng chuyên bán thiết bị điện tử. Sau khi "khảo sát" thực địa, các đối tượng thấy cửa hàng này có lắp nhiều camera nên phải từ bỏ, không thực hiện.

Qua facebook, Nguyễn Tùng Lâm biết được anh T.A. (25 tuổi, quê Nghệ An) kinh doanh điện thoại di động cũ qua mạng internet. Lâm bàn với Dự và Tình sẽ đến tận nhà cướp tài sản của nạn nhân.

Các đối tượng đồng ý phương án, chuẩn bị kỹ lưỡng cho vụ cướp với 2 bình xịt hơi cay, một khẩu súng bật lửa, 3 con dao inox; một cuộn băng dính, một sim điện thoại mới và 2 kính nhựa gọng đen.

Tang vật vụ án được cơ quan điều tra thu giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khoảng 16h ngày 8/01/2022, để tránh bị phát hiện, ba đối tượng đi 3 xe ôm đến khu Linh Đàm. Sau khi dùng sim điện thoại mới mua để gọi cho anh T.A. đề nghị xem điện thoại ba đối tượng đi cầu thang bộ để tránh camera đến nhà anh này ở chung cư Linh Đàm. Cả nhóm được anh T.A. mở cửa cho vào nhà xem điện thoại.

Tại đây, 3 đối tượng đã tấn công chủ nhà bằng bình xịt hơi cay, đấm, đá rồi trói anh này bằng cuộn băng dính đã chuẩn bị từ trước. Các đối tượng đe dọa giết anh T.A. và lục soát trong phòng, lấy 3 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Plus và một điện thoại di động Samsung Galaxy S9 Plus rồi tẩu thoát.

Sau khi cướp được tài sản, Lâm chia cho Dự một điện thoại Samsung Galaxy S9 và Tình một điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus, còn Lâm lấy 2 điện thoại Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hôm sau, đọc tin về vụ cướp, Lâm tìm cách trốn vào TPHCM.

Lần lượt các ngày 13, 14, 15/1, cảnh sát đã bắt giữ được các đối tượng Lâm (trốn tại TPHCM), Tình (trốn tại Hải Dương) và Dự (trốn tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 4 điện thoại di động là vật chứng của vụ án, một súng bật lửa dạng colt, 2 xe máy cùng các công cụ, phương tiện của các đối tượng gây án.