Thiếu phụ hầu tòa với 4 tội danh

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm đối với Trần Thị Thuận (36 tuổi, trú xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thuận bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố các tội: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Trần Thị Thuận bị tuyên phạt hơn 20 năm tù cho 4 tội danh (Ảnh: H.L).

Thuận không có việc làm ổn định nên có ý định thuê chiếc ô tô để đi vận chuyển hoa quả bỏ mối cho các huyện. Đầu năm 2022, Thuận đến một cơ sở cho thuê ô tô tại thành phố Vinh, thuê ô tô thời hạn một tháng, giá 1,2 triệu đồng/ngày.

Khi có xe trong tay, Thuận lên mạng xã hội, đặt thuê làm giả một bộ giấy tờ xe. Với giấy tờ giả này, Thuận bán chiếc xe thuê cho một người đàn ông trong huyện lấy 470 triệu đồng.

Trong thời gian này, Thuận tham gia "lướt" đất để kiếm lời. Thấy việc mua bán trong thời điểm sốt đất khá đơn giản nên người phụ nữ này lập kế hoạch lừa đảo bạn chung vốn.

Thuận rủ người bạn này mua một lô đất giá 300 triệu đồng ở xã Minh Hợp (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), với hứa hẹn mảnh đất nhanh chóng sinh lời khi bán qua tay. Để nạn nhân tin tưởng, Thuận đưa đến một mảnh đất không rõ của ai để giới thiệu. Nạn nhân chuyển cho Thuận 120 triệu đồng đặt cọc.

Đầu tháng 6/2022, thấy Thuận không trả xe dù đã quá hạn thanh lý hợp đồng thuê từ lâu, chủ cơ sở cho thuê xe tự lái tìm hiểu mới biết chiếc ô tô có giá trị gần 650 triệu đồng của mình đã bị Thuận "phù phép" mang đi bán. Biết sự việc bại lộ, Thuận đến công an đầu thú nhưng do đang nuôi con nhỏ nên được phép tại ngoại.

Ngày 6/11/2022, dù đang bị điều tra về hành vi lừa đảo bằng hình thức thuê ô tô tự lái và góp vốn mua đất nhưng khi thấy người dân sơ hở, Thuận nhanh tay lấy trộm điện thoại trị giá 3 triệu đồng.

Ngày 7/11/2022, cơ quan cảnh sát điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn, tạm giam Trần Thị Thuận.

Tại phiên tòa, Trần Thị Thuận khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước khi phiên tòa diễn ra, Thuận đã trả lại cho người mua xe 380 triệu đồng.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thị Thuận 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, Trần Thị Thuận phải thi hành 20 năm 6 tháng tù.