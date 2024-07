Thiếu nữ 17 tuổi bị lừa sang Myanmar làm "việc nhẹ lương cao"

Sáng 9/7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết vừa giải cứu thành công một nữ nạn nhân bị lừa qua Myanmar lao động, với chiêu trò dụ dỗ đi làm "việc nhẹ, lương cao".

Nạn nhân là em Lò Thị P. (SN 2007, ở huyện Tân Uyên).

Em P. sau khi được giải cứu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, tháng 2/2023, em P. đi làm thuê tại TP Lào Cai nhưng công việc không ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm việc.

Sau đó, P. được một người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ, giới thiệu có công việc lương hàng chục triệu đồng một tháng bên Myanmar, rồi người này đã hướng dẫn, hỗ trợ P. vượt biên tìm đường đến nơi làm việc.

Sau khi đến Myanmar, P. bị các đối tượng xấu thu hết giấy tờ, bắt ép làm việc mà không được trả tiền, khi P. có ý định bỏ trốn thì chúng ngăn chặn, đánh đập.

Do không chịu nổi cuộc sống bị đày đọa, P. đã tìm cách báo tin cho gia đình nhờ công an giải cứu.

Tháng 6/2024, Công an tỉnh Lai Châu nhận được đơn trình báo của gia đình em P. đã lên kế hoạch giải cứu nạn nhân. Tới ngày 5/7, Công an tỉnh Lai Châu đã giải cứu thành công và đưa em P. về Việt Nam an toàn.

Sau khi được trở về nhà, em P. rất xúc động đã viết thư cảm ơn Công an tỉnh Lai Châu giúp mình thoát khỏi cảnh bị đày đọa, đánh đập.