Thiếu nữ 16 tuổi bị cháu họ hiếp dâm khi đi nhờ xe

Tối 15/8, Công an huyện Tân Uyên (Lai Châu) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Tòng Văn Cường (20 tuổi, ở huyện Tân Uyên) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cảnh sát, khoảng 23h ngày 14/8, em T.T.C. (16 tuổi, ở huyện Tân Uyên) cùng bạn bè đi ăn đêm tại thị trấn Tân Uyên. Sau khi ăn xong, Tòng Văn Cường (cháu họ xa của C., ở cùng địa phương) nhờ C. đèo về nhà.

Hiện trường sự việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trên đường đi về qua khu vực nghĩa trang, không có người qua lại, Cường đã dùng vũ lực đe dọa, khống chế, giở trò đồi bại với C..

Nhà chức trách cho biết, mặc dù C. chống cự không đồng ý nhưng vẫn bị Cường xâm hại tình dục. Sau khi bị cưỡng hiếp, lợi dụng đối tượng sơ hở, C. đã bỏ chạy về nhà rồi được người thân đưa đến Công an huyện Tân Uyên để trình báo.

Đến thời điểm hiện tại, em C. chưa đủ 16 tuổi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Tân Uyên đã tổ chức xác minh, truy bắt Cường. Đến 6h30 ngày 15/8, cảnh sát đã bắt giữ được Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà người quen tại bản Nà Ban, xã Thân Thuộc, huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan điều tra, Cường đã thú nhận hành vi phạm tội. Theo đó, vào đêm 14/8, sau khi đi ăn uống xong, C. đồng ý điều khiển xe máy chở Cường về nhà. Do trong người có hơi men, Cường đã nảy sinh ý định xâm hại tình dục cô họ.

Khi đi qua khu vực nghĩa trang vắng người, Cường đã dùng lời nói đe dọa C. dừng xe, nắm tay, rồi kéo C. vào chỗ khuất để thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Sau khi bị Cường xâm hại, C. bỏ chạy. Cường lo sợ bị C. tố cáo nên đã không về nhà mà lẩn trốn đến nhà người quen ngủ nhờ.