Thiếu nữ 16 tuổi bị 3 nam thanh niên cưỡng bức ngày giáp Tết

Ngày 25/1, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lò Văn Hợp, Chủ tịch UBND xã Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) cho biết, sự việc xảy ra đêm 20/1 (29 Tết).

Theo ông Hợp, đêm xảy ra vụ việc, C. rủ H. (16 tuổi, cả 2 cùng sống tại xã Mường Phăng, TP Điện Biên Phủ), về nhà uống rượu. Tại đây, C. còn rủ thêm 4 người khác (bao gồm 2 nam, 2 nữ) về nhà.

"Trong quá trình uống rượu, 2 bạn gái khác đã kịp trở về nhà, còn H. thì say quá nên đã ở lại nhà C.. Thấy H. say rượu, cả 3 thanh niên đã thay nhau hãm hiếp tập thể thiếu nữ", ông Hợp thông tin.

Cũng theo vị lãnh đạo UBND xã Mường Phăng, gia đình H. thuộc diện khó khăn. Chính quyền địa phương đã giao cho Hội phụ nữ xã cố gắng tiếp cận để động viên, thăm hỏi gia đình.

"Công an TP Điện Biên Phủ đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ việc", lãnh đạo xã Mường Phăng nói.