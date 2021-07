Thiếu niên 16 tuổi bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người

Dân trí Chiều ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Phước Đại (SN 2005) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố vụ án "giết người" và "cố ý gây thương tích", khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Thanh (SN 1998); Trần Hải Nam (SN 2003), về hành vi "giết người" và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Linh (sinh năm 1994), về hành vi "cố ý gây thương tích". Các đối tượng cùng trú tại huyện Châu Thành, An Giang. Hồ Phước Đại vừa bị khởi tố và lệnh bắt tạm giam (Ảnh: Tiến Tầm). Các bị can: Nguyễn Tuấn Thanh, Trần Hải Nam và Nguyễn Vũ Linh (Ảnh: Tiến Tầm). Theo kết quả điều tra, khoảng 20h ngày 30/4, trong lúc Linh cùng Thanh và nhóm bạn uống bia tại quán nhậu Quốc Huy, ở xã Bình Hòa (huyện Châu Thành), thì xảy ra mâu thuẫn giữa Linh với Nguyễn Văn Khánh (SN 2002, trú tại xã An Hòa, huyện Châu Thành), đang nhậu cùng nhóm bạn. Nổi máu côn đồ, Linh cầm chai bia đến đập vào đầu Khánh gây thương tích. Sau khi 2 bên xảy ra xô xát và được mọi người can ngăn, thì Linh ra về. Còn Thanh gọi điện cho Đại đến chở về. Trên đường về, Thanh tiếp tục bị nhóm của Khánh rượt đuổi nhưng không kịp. Tức giận, Thanh gọi điện thoại cho Nam cùng nhóm bạn và kêu Đại qua nhà Thanh lấy 3 cây dao tự chế rồi cả nhóm kéo đến quán Quốc Huy tìm Khánh. Hiện trường vụ án (Ảnh: Tiến Tầm). Tới quán, nhóm của Thanh lao vào đánh Khánh. Trong lúc xô xát, Thanh dùng túyp sắt đánh Khánh, còn Nam dùng dao bấm đâm 3 nhát vào ngực và mạn sườn trái của Khánh. Trên đường bỏ chạy, Khánh bị Đại dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào lưng. Thấy Khánh gục ngã, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, Khánh được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Thấy không thể trốn thoát, sáng hôm sau, Thanh và Nam đến Công an xã Bình Hòa, huyện Châu Thành đầu thú. Còn Linh đến ngày 7/5 cũng bị bắt tạm giam. Do Đại nhỏ tuổi, cơ quan chức năng cần giám định và điều tra làm rõ hành vi chém 2 nhát vào lưng nạn nhân nên đến 17/7 mới bị bắt giam. Nguyễn Hành