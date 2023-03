"Thầy kiện" 68 tuổi bị bắt

Ngày 23/2, Công an TP Ninh Bình cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Thị Cưu (68 tuổi, trú phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) để điều tra hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 17/3, bà Trương Thị Cưu đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn với số tiền hàng trăm triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bị can Trương Thị Cưu bị bắt khi đang cưỡng đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Công an TP Ninh Bình).

Sau khi bắt giữ bà Cưu, Công an TP Ninh Bình thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn, ai là bị hại liên quan đến bị can thì liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thông tin từ cơ quan công an, đối tượng Trương Thị Cưu là người đi kiện thuê trong nhiều năm qua. "Thầy kiện" này chuyên làm các thủ tục, giấy tờ khiếu kiện, khiếu nại thay cho nhiều người dân trên địa bàn.

Lợi dụng việc kiện thuê, Trương Thị Cưu nhiều lần có hành vi chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân.

Vụ án đang được Công an TP Ninh Bình điều tra làm rõ.