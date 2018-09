Thấy bé trai khóc bất thường, phát hiện 2 vợ chồng tử vong

Bình Phước:

Chiều 2/9, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Bình Long điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 người chết tại căn nhà ở tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân địa phương thấy bé Đ. đứng khóc nên lại hỏi thăm thì Đ. nói “bố mẹ cháu chết rồi”. Mọi người tá hỏa vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980) tử vong, trên đầu có thương tích. Kế bên, anh Phạm Văn Đoài (SN 1979) cũng tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc. Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng chị Yến có 3 đứa con và mới thuê nhà ở địa chỉ trên được gần 1 tháng. Cuộc sống 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ nghi án sát hại vợ rồi tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

