Thanh niên vùng quê vác dao chém nhau như phim hành động

Ngày 22/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận nhiều vụ đánh nhau có sử dụng hung khí nguy hiểm. Những người tham gia hầu hết là thanh niên trẻ tuổi và nguyên nhân vụ việc đều là những lý do rất đơn giản.

Cụ thể, ngày 21/2, Công an huyện Dương Minh Châu đã bắt giữ 2 người là: Nguyễn Hồng Nghĩa (19 tuổi) và Lâm Sơn Sang (22 tuổi) về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghĩa và Sang cùng các hung khí (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Theo đó, vào 9h ngày 20/2, có người tên Hiệp Lác (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho Nhân (26 tuổi) hỏi "Tao nghe Nghĩa nói là mày đòi đánh tao đúng không?". Sau đó, Nhân đến nơi Nghĩa làm việc để hỏi cho ra lẽ nhưng không thấy.

Khi nghe người làm cùng báo lại chuyện Nhân đến tìm mình, Nghĩa rủ thêm bạn là Sang và Lê Minh Tiến (23 tuổi), Phạm Duy Minh Phương đi đánh Nhân.

Sang cầm theo cây kiếm và ngồi trên xe Tiến chở, còn Nghĩa chở Phương. Cả nhóm đến nhà người quen lấy thêm 2 cây chỉa sắt rồi chạy đi tìm Nhân.

Khi đến quán cà phê thuộc ấp Phước Hòa thì cả nhóm gặp anh Nhân đang trên đường về nhà liền chặn lại, lao vào đánh hội đồng.

Nghĩa dùng chỉa sắt, Sang dùng kiếm chém vào người anh Nhân rồi bỏ đi. Rất may là người dân xung quanh đã đưa anh Nhân đi cấp cứu kịp thời.

Đến 17h30 cùng ngày, Công an huyện Dương Minh Châu đã tìm thấy nhóm này, tiến hành bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự Nghĩa và Sang.

Trước đó (20/2), Công an xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu nhận tin báo có 2 nhóm thanh niên mang theo hung khí như súng bắn cồn, rựa, dao tự chế… Người dân nghi ngờ hai nhóm đang hẹn đánh nhau nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan công an đã triển khai lực lượng bủa vây hiện trường, kịp thời ngăn chặn cuộc hỗn chiến. Công an mời 8 người liên quan đến vụ việc về trụ sở thì phát hiện nhóm thanh thiếu niên này đều trong độ tuổi 14-18, do trước đó cãi nhau nên hẹn giờ quyết chiến.

Hay vào dịp Tết vừa qua, một vụ chém nhau hỗn loạn ở một quán cà phê lại có nguyên nhân xuất phát từ việc đi đổ xăng.

Sau xích mích tại một cây xăng, thanh niên tên Quốc đã về nhà lấy 2 cây dao tự chế rồi rủ nhóm bạn chạy khắp nơi đi tìm người đã đánh mình để trả thù. Khi đi ngang một quán cà phê, Quốc thấy trong quán có người giống người cần tìm, liền cầm dao xông vào đuổi chém, đập phá bàn ghế.