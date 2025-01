Thanh niên mới ra tù lại đi cướp tiệm vàng

Ngày 1/1, Công an TP Chí Linh (Hải Dương) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Tâm (21 tuổi, ở Nghệ An) về tội Cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 16h ngày 18/12, Lương Văn Tâm đi xe máy không gắn biển kiểm soát quanh khu vực TP Chí Linh nhằm tìm cửa hàng vàng bạc sơ hở để cướp giật.

Bị can Lương Văn Tâm (Ảnh: Phương Thùy).

Khoảng 30 phút sau, Tâm đến cửa hàng vàng bạc Minh Khôi (ở khu dân cư Tư Giang, phường Tân Dân, TP Chí Linh) hỏi mua 2 chiếc dây chuyền vàng. Tại đây, chị N.T.H. (34 tuổi, là chủ hiệu vàng) đã lấy cho Tâm xem.

Sau đó, Tâm cầm 2 sợi dây chuyền xem qua, xem lại vì lúc này có nhiều khách vào mua nên chưa thực hiện được hành vi.

Đến khoảng 17h50 cùng ngày, khi không còn ai mua hàng và chỉ có chị H. trông coi quán, mải ghi hóa đơn, Tâm cầm 2 sợi dây chuyền chạy ra ngoài, nổ máy xe bỏ trốn.

Chị H. hô hoán, cùng chồng chạy từ trong nhà ra đuổi và giữ được Tâm lại, nhưng Tâm vùng chạy thoát sang bên kia đường.

Khi Tâm nhảy xuống mương nước gần đó nhằm chạy trốn thì bị vợ chồng chị H., người dân và Công an phường Tân Dân phối hợp bắt giữ. Số vàng Tâm cướp trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tâm khai ngày 20/10, Tâm mua trả góp xe máy Honda Winner X với giá 40 triệu đồng. Đến ngày 20/12, Tâm phải trả một phần tiền nên đã nảy sinh ý định cướp tiệm vàng để trả.

Năm 2023, Tâm có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Tâm vừa ra tù được vài tháng thì lại phạm tội.