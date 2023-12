Thanh niên lên mạng mua súng rồi ra vuông tôm bắn thử

Ngày 14/12, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Ngô Hiệp An (SN 1998, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) 24 tháng tù về tội Mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Bị cáo Ngô Hiệp An tại phiên tòa (Ảnh: Văn Vũ).

Theo cáo trạng, An hành nghề thợ xăm ở thị trấn Thứ 3, huyện An Biên.

Đầu tháng 12/2022, An lên mạng xã hội Facebook mua một khẩu súng rulo và 9 viên đạn giá 2 triệu đồng.

Khoảng nửa tháng sau, An mang khẩu súng và đạn đến khu vực vuông tôm ở xã Nam Thái, huyện An Biên bắn thử 3 phát. Sau đó 2 ngày, An tiếp tục mang súng và đạn đến nhà ông Thạch Huỳnh (ở xã Nam Yên, huyện An Biên) để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, An lấy khẩu súng bắn 3 phát lên trần nhà và cửa để thị uy. Bắn xong An chạy về tiệm xăm cất súng và số đạn còn lại.

Đến cuối tháng 12/2022, bị công an phát hiện nên An tự nguyện giao nộp khẩu súng và 3 viên đạn. Kết luận giám định, khẩu súng thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Sau đó, An bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nói trên cho đến ngày bị đưa ra xét xử.

An có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, ra tù năm 2020, chưa được xóa án tích.