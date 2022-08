Thanh niên giấu "hàng trắng" trong quả su su, nữ quái chở cả bao tải ma túy

Công an tỉnh Sơn La cho biết, vào khoảng 11h ngày 12/8, tại xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), tổ công tác Công an huyện Vân Hồ phát hiện 2 người đàn ông điều khiển xe máy đi từ bản Co Tang ra quốc lộ 6 có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Sua giấu ma túy vào trong quả su su hòng qua mặt lực lượng chức năng (Ảnh: Công an Sơn La).

Khi cảnh sát ra hiệu lệnh kiểm tra, bất ngờ đối tượng ngồi sau xe máy cầm túi nilon đựng su su nhảy xuống xe và bỏ chạy, còn người lái xe máy đã tăng ga chạy thoát.

Cơ quan công an sau đó đã bắt được đối tượng cầm túi su su. Khi kiểm tra túi su su, lực lượng chức năng phát hiện có một quả bị khoét rỗng và có chứa một gói nilon đựng 161 viên ma túy tổng hợp, trọng lượng 17,34 gam.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận tên là Tráng A Sua (20 tuổi, ở xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) và đang mang số ma túy trên đi bán cho một người không rõ danh tính ở ngã 3 bản Co Tang.

Cơ quan công an phát hiện ra số ma túy mà Sua giấu bên trong quả su su (Ảnh: Công an Sơn La).

Theo cơ quan công an, Tráng A Sua là con trai của Tráng A Sếnh (37 tuổi, cũng từng bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ về hành vi vận chuyển trái phép 31 bánh heroin vào ngày 24/4/2015 tại huyện Vân Hồ).

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến tội phạm ma túy, chiều ngày 10/8, các lực lượng phòng chống tội phạm ma túy của tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện bắt giữ nữ quái dùng xe máy vận chuyển trái phép bao tải chứa 120.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lào Cai phát hiện đối tượng Giàng Thị Máy (SN 1994, trú tại xã Tả Ngài Chồ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) có dấu hiệu móc nối với một số đối tượng ở nước ngoài mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đi tiêu thụ trong nội địa.

Đối tượng Giàng Thị Máy và toàn bộ tang vật ma túy bị công an phát hiện bắt giữ (Ảnh: Công an Lào Cai).

Nhóm đối tượng hoạt động rất tinh vi, liên tục thay đổi phương thức liên lạc nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, bước đầu đối tượng Giàng Thị Máy khai nhận khoảng 2 tháng trước được một người đàn ông quốc tịch Lào rủ tham gia mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào nội địa tỉnh Lào Cai tiêu thụ.

Theo thỏa thuận, vào khoảng 14h ngày 10/8, Giàng Thị Máy điều khiển xe máy tới địa điểm đã hẹn trước tại khu vực giáp ranh hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thuộc địa phận xã Pha Long, huyện Mường Khương, nhận bao tải có chứa ma túy được đối tượng người Lào để sẵn ở đó, rồi nhanh chóng di chuyển theo hướng về thành phố Lào Cai giao cho khách.

Tuy nhiên, trên đường đi đối tượng bị lực lượng phòng chống tội phạm ma túy công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ.