Thành lập văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới

Ngày 8/11, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt hoạt động Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (gọi tắt là Văn phòng BLO) tỉnh Nghệ An chi nhánh Kỳ Sơn.

Văn phòng BLO là đơn vị liên ngành do UBND tỉnh Nghệ An quyết định thành lập trên cơ sở tham mưu của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Cục Hải quan tỉnh. Trong đó, Công an tỉnh là cơ quan đầu mối thực hiện; các sở, ban, ngành có liên quan của cấp tỉnh là cơ quan, đơn vị phối hợp hoạt động.

Ra mắt văn phòng liên lạc phòng chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Nghệ An, chi nhánh Kỳ Sơn (Ảnh: Khánh Linh).

Văn phòng BLO là đầu mối liên lạc, trao đổi, thu thập, chia sẻ thông tin và phối hợp các hoạt động hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới; hỗ trợ, duy trì và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các lực lượng chức năng và cơ quan thực thi pháp luật của tỉnh Nghệ An, Việt Nam và các cơ quan hữu quan của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong công tác phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới.

Đây là đầu mối liên lạc, trao đổi, thu thập và chia sẻ thông tin; tổng hợp tình hình, thông tin, tài liệu về hoạt động của tội phạm ma túy và tội phạm khác trên địa bàn tỉnh có liên quan đến địa bàn biên giới của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và ngược lại; đề nghị, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan của tỉnh báo cáo kết quả thực hiện những nội dung công việc liên quan đến công tác phòng, chống ma túy và tội phạm do các cơ quan, đơn vị chức năng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào cung cấp, đề nghị.

Văn phòng BLO có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động trao đổi thông tin, gặp gỡ, hội đàm, giao ban công tác, hội nghị phối hợp phòng, chống ma túy và tội phạm giữa Văn phòng BLO tỉnh Nghệ An và Văn phòng BLO tỉnh Xiêng Khoảng theo quy chế phối hợp đã thống nhất.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An phát biểu tại buổi lễ ra mắt (Ảnh: Khánh Linh).

Đơn vị còn có nhiệm vụ xây dựng văn bản trao đổi, thông tin để các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật mỗi bên và theo các văn bản phối hợp phòng, chống ma túy và tội phạm mà hai bên đã ký và tham mưu, đề xuất cử cán bộ tham dự các hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ BLO Việt Nam và khu vực.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng BLO Nghệ An, nhấn mạnh việc thành lập Văn phòng BLO tỉnh Nghệ An chi nhánh Kỳ Sơn có ý nghĩa quan trọng.

Đây là kênh trao đổi thông tin, hỗ trợ tích cực và hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới; thúc đẩy hợp tác giữa các lực lượng ngày càng gắn bó chặt chẽ; góp phần vào việc bảo đảm an ninh trật tự và sự bình yên khu vực biên giới, cũng như công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.