Tháng trước được khen thưởng vì bắt trộm, tháng sau bị bắt vì đi cướp

Tối 19/12, một lãnh đạo UBND thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) xác nhận có vụ nam thanh niên tên Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi) mới được khen thưởng vì thành tích bắt trộm nhưng sau đó bị công an bắt vì tham gia cướp tài sản.

Đối tượng Phạm Hoàng Nhã (Ảnh: Cổng TT Công an Bạc Liêu)

Trước đó ngày 9/11, Công an thị trấn Phước Long tổ chức trao khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu cho Phạm Hoàng Nhã cùng 2 thanh niên khác vì có thành tích hỗ trợ lực lượng công an bắt 2 tên trộm tài sản trên địa bàn thị trấn.

Ngày 16/12, có người dân đến công an trình báo bị một nhóm người chặn xe trên tuyến Quản lộ Phụng Hiệp để cướp tài sản gồm điện thoại và tiền mặt.

Nhận tin báo, lực lượng Công an huyện Phước Long nhanh chóng xác minh và bắt giữ 5 đối tượng từ 16 đến 19 tuổi. Trong đó, 4 đối tượng ở xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) và Phạm Hoàng Nhã.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo UBND thị trấn Phước Long cho biết, Nhã sống ở thị trấn. Trước khi bị bắt, nam thanh niên này không có biểu hiện gì bất thường nên khi bị công an bắt giữ vì tham gia cướp tài sản thấy rất bất ngờ.

"Có công thì thưởng, còn vi phạm pháp luật thì xử lý theo pháp luật", vị lãnh đạo thị trấn Phước Long nói.