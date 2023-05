Thai phụ 7 tháng bị chồng bạo hành như thời trung cổ: Thu giữ vật chứng

"Chị G. bị nhét giẻ vào miệng thì kêu làm sao được!"

Sáng nay (19/5), trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Kim Thành (Hải Dương) cho biết, Cơ quan điều tra Công an huyện này đã mời anh T.V.L. (ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành) lên làm việc sau việc anh này bị vợ là chị Bùi Thị Tuyết G. (38 tuổi) tố cáo bạo hành như thời trung cổ.

Đồng thời, Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành cũng đã phát giấy mời chị Bùi Thị Tuyết G. đến làm việc. Hiện chị G. ở nhà bố mẹ đẻ tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, có hẹn ngày 22/5 sẽ đến cơ quan công an làm việc.

"Tại cơ quan công an, anh L. trình bày vợ chồng có xảy ra xô xát và anh ta có dùng dây lưng đánh chị G.. Khi chị G. ra ngoài này, chúng tôi sẽ tiếp tục lấy lời khai, cho đi giám định thương tích. Sau đó căn cứ vào kết quả giám định, chúng tôi sẽ họp bàn đánh giá chứng cứ, tài liệu rồi mới tiến hành các bước theo đúng quy định của pháp luật", lãnh đạo Công an huyện Kim Thành nói.

Cũng theo vị lãnh đạo này, song song với việc mời anh T.V.L. lên làm việc, cơ quan điều tra đã về nhà anh này thu giữ những vật chứng có liên quan.

Chiều 18/5, phóng viên Dân trí tìm đến nhà anh T.V.L. ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, tuy nhiên cánh cổng ngôi nhà anh này luôn đóng, không tiếp người lạ.

Cánh cổng vào nhà anh L. luôn đóng kín mấy ngày nay (Ảnh: Nguyễn Dương).

Ông N.V.Đ., hàng xóm nhà anh L. cho biết, 2 ngày gần đây có nhiều phóng viên báo chí đến nhà anh L. để hỏi sự việc nhưng đều bị từ chối.

Người này cho biết thêm, vợ chồng anh L. thường xuyên không có nhà, thỉnh thoảng mới có mặt địa phương. Làng xóm cũng không biết vợ chồng anh này làm nghề gì, công tác ở đâu, nhưng đoán rằng anh L. không có công việc ổn định.

Khi được hỏi có từng nghe tiếng la hét, cầu cứu của chị G. không, ông Đ. cho biết chưa từng nghe thấy chị G. la hét hay cầu cứu hàng xóm vì bị chồng đánh.

"Tôi có đọc báo, xem trên mạng xã hội thì thấy chị G. nói bị chồng nhét giẻ vào miệng rồi đánh. Nếu đúng chị ấy bị nhét giẻ vào miệng thì kêu làm sao được", ông Đ. chia sẻ.

Được biết bố mẹ anh L. sinh được 5 người con (3 trai, 2 gái), tất cả đều đã có gia đình riêng. Anh L. là con út trong gia đình, chị G. là người vợ thứ 3 của anh này. Anh L. có 7 con với 2 người vợ đầu. Với chị G. anh L. có một con trai hơn 1 tuổi và một thai nhi 7 tháng đang trong bụng mẹ.

"Gia đình anh L. ở cùng với bố mẹ, anh trai trong một mảnh đất có 3 ngôi nhà riêng biệt. Chị G. bị đánh tôi cũng không rõ bố mẹ và anh trai có biết không, vì gia đình nhà anh L. sống khép kín, ít giao lưu với hàng xóm", ông Đ. nói.

Chị G. từng phủ nhận việc bị chồng đánh?

Cuối năm 2022, thông qua công tác nắm bắt tình hình, Công an xã Kim Xuyên đã từng xuống làm việc với chị G. về thông tin chị bị đánh đập. Tuy nhiên khi công an xuống chị này đã từ chối hợp tác, phủ nhận việc bị đánh, thậm chí còn đề nghị công an không được can thiệp vào làm mất hạnh phúc gia đình chị.

Làng Quỳnh Khê, nơi gia đình anh L. sinh sống (Ảnh: Nguyễn Dương).

Trao đổi thêm về sự việc này với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Kim Xuyên cho biết, trước khi xảy ra sự việc, đơn vị chưa từng nhận đơn tố cáo bị chồng hành hung của chị G.. Công an xã Kim Xuyên đã phối hợp với Cơ quan điều tra Công an huyện Kim Thành để điều tra, làm rõ sự việc. Tuy nhiên, từ ngày 15/5, toàn bộ sự việc đã được bàn giao cho Công an Kim Thành thụ lý.

Như đã đưa tin, mấy ngày nay, mạng xã hội lan truyền câu chuyện về người phụ nữ mang bầu bị chồng ở Hải Dương bạo hành dã man như thời trung cổ, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Hiện tại chị G. đã bỏ trốn được về nhà mẹ đẻ ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Chị đang mang bầu hơn 7 tháng, sức khỏe yếu, trên khắp cơ thể đều chằng chịt vết thương, được cho là do chồng chị gây ra trong suốt hơn một năm qua.

Theo lời chị G., "tôi đang mang bầu đứa con đầu lòng nên không thể đi làm, chồng tôi cũng không có công việc ổn định nên túng thiếu. Khi nổi nóng, anh ta bắt đầu đánh tôi".

Đỉnh điểm của những trận đòn roi là lúc chị mang bầu đứa con thứ hai. Lúc này, chồng chị hay nạp tiền chơi game. Mỗi khi thiếu tiền, người này yêu cầu chị G. phải gọi điện vay mượn người thân, họ hàng bên ngoại.

Những vết thương cũ, mới chằng chịt trên cơ thể chị G. (Ảnh: Bảo Kỳ).

"Tôi không mượn được tiền thì anh ta đánh tôi. Anh ta nhét giẻ vào miệng, lột quần áo tôi, treo lên trần nhà rồi dùng dây nồi cơm điện, thắt lưng đánh vào lưng, tay; lấy cục sắt đập vào hai đầu gối. Có lần anh ta còn nướng cọng kẽm nóng rồi dí lên mặt tôi...", chị G. vừa nói vừa chỉ chi chít vết thương trên cơ thể.

Thai phụ khẳng định, chồng chị thường đánh tới khi thấy chị kiệt sức mới dừng tay, anh ta nói sẽ không đánh cho chị chết luôn mà để chị chết từ từ. Chồng cũng giam lỏng chị, không cho dùng điện thoại nên chị không thể kêu cứu hay bỏ trốn.

Chị G. vốn sở hữu nhan sắc ưa nhìn, da trắng, tóc dài nhưng sau chuỗi ngày bị chồng bạo hành đã trở nên "thân tàn ma dại".

Chia sẻ với phóng viên, chị G. cũng xác nhận đã nhận được giấy mời làm việc của Công an huyện Kim Thành.