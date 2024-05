Tên trộm có 6 tiền án bị bắt khi đang ở tiệm vàng

Ngày 18/5, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đình An (SN 1991, trú xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó ngày 3/5, gia đình anh Trương Anh Tuấn (SN 1980, trú xã Hà Linh, Hương Khê) bị trộm đột nhập vào nhà đục phá két sắt, lấy đi tiền mặt, nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 40 triệu đồng.

Két sắt do An đục phá (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua tài liệu, chứng cứ thu thập được, cảnh sát xác định Nguyễn Đình An là người thực hiện hành vi trên.

Đến ngày 11/5, Công an huyện Hương Khê lần theo dấu vết, bắt giữ Nguyễn Đình An khi nghi phạm đang có mặt tại một tiệm vàng ở thành phố Vinh, Nghệ An.

Theo cơ quan công an, An có 6 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, hoạt động phạm tội liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi.

Nguyễn Đình An (mặc áo sơ mi đen) bị khởi tố, tạm giam (Ảnh: Công an cung cấp).

Anh ta lợi dụng thời gian và các tuyến đường vắng người để tránh hệ thống camera an ninh, sau đó tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, An thường xuyên thay đổi trang phục để tránh sự phát hiện của cơ quan công an.