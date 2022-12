Tên cướp giật dây chuyền trong chớp mắt khi vờ hỏi đường

Ngày 31/12, Công an quận Thanh Khê (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đã làm rõ và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đình Nghĩa (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) về hành vi cướp giật tài sản.

Vờ hỏi đường rồi táo tợn giật dây chuyền của phụ nữ (Video: Công an cung cấp)

Trước đó, vào tối ngày 7/12, Nghĩa lấy xe máy của người nhà dạo quanh khu vực dân cư A32 thuộc phường An Khê (quận Thanh Khê) tìm "con mồi" để cướp giật.

Khi đến kiệt 1 Lê Trọng Tấn, Nghĩa phát hiện chị P.T.T. đi bộ một mình, có đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định cướp giật.

Nghĩa dừng xe lại nhưng vẫn nổ máy và giả vờ hỏi đường để chị T. mất cảnh giác.

Trần Đình Nghĩa bị khởi tố, tạm giam hành vi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Lợi dụng lúc chị T. sơ hở, Nghĩa áp sát rồi giật phăng sợi dây chuyền, tăng ga bỏ chạy trong sự bàng hoàng của bị hại.

Nhận được tin báo, Công an quận Thanh Khê vào cuộc, trích xuất camera, xác định Nghĩa là nghi phạm gây ra vụ cướp giật trên.

Tại cơ quan công an, Nghĩa thừa nhận hành vi của mình và khai tài sản đem bán được 3 triệu đồng. Số tiền trên dùng để tiêu xài cá nhân.