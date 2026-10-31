Tây Ninh phát hiện gần 570.000 sản phẩm nghi nhập lậu trị giá 8 tỷ đồng

Ngày 31/10, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại một nhà kho ở ấp Chợ Mỹ, xã Mỹ Lệ.

Trước đó, ngày 21/10, Đội Quản lý thị trường cơ động và Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an xã Mỹ Lệ kiểm tra đột xuất nhà kho của một hộ kinh doanh tại địa chỉ trên.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận hơn 20 nhân viên đang thực hiện các công đoạn duyệt đơn hàng, phân loại, đóng gói sản phẩm để giao cho khách đặt mua qua các nền tảng thương mại điện tử.

Lực lượng chức năng kiểm tra số hàng hóa (Ảnh: N.H.).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho hàng lưu giữ 569.937 đơn vị sản phẩm chưa qua sử dụng, chủ yếu là mỹ phẩm, đồ gia dụng cùng nhiều mặt hàng khác như giày dép, phụ kiện điện thoại, keo mực màu, túi xách, balo, mắt kính, đồng hồ...

Toàn bộ số hàng hóa do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng giá trị lô hàng được ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Trước số lượng hàng hóa lớn, lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh và Công an xã Mỹ Lệ đã huy động thêm lực lượng thuộc các phòng, đội Quản lý thị trường và các Tổ An ninh cơ sở xã Mỹ Lệ để kiểm đếm, niêm phong, tạm giữ toàn bộ tang vật. Số hàng hóa sau đó được đưa về trụ sở để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Đội Quản lý thị trường cơ động đang phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tiếp tục xác minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, làm rõ các nội dung liên quan để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.